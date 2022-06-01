توفير 750 فرصة عمل للأردنيين في المحافظات منذ بداية العام

وطنا اليوم:بحث مدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات مع مدير مؤسسة المدن الصناعية في محافظة الكرم عبد الحليم القرالة أوجه التعاون بين المؤسسة والصندوق في سبيل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المحافظة.

وأكد وريكات أن فرص العمل التي وفرتها المشاريع التي دعمها الصندوق منذ بداية العام بلغت نحو 753 فرص عمل للأردنيين في المحافظات.

ونفذ وريكات جولة ميدانية في محافظة الكرك للاطلاع على فرص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال زيارته لفرع الصندوق في المحافظة، مؤكدا على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لمراجعي الصندوق، كما استمع لملاحظات المواطنين.

وتفقد خلال جولته في المحافظة على المشاريع التي مولها الصندوق قبل جائحة كورونا، لدراسة إمكانية دعمها في المرحلة المقبلة للتجاوز التحديات التي سببتها تداعيات الجائحة، مؤكدا حرص الصندوق على ديمومة واستمرارية هذه المشاريع.