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منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية

منذ ثانيتين
منظمة الأسمدة العالمية تكرّم شركة البوتاس العربية

وطنا اليوم:كرّمت منظمة الأسمدة العالمية اليوم الأربعاء شركة البوتاس العربية / المركز الثاني على مستوى العالم في فئة منتجي الفوسفات والبوتاس، لأدائها المتميز في مجال الاستدامة والابتكار في الحفاظ على المياه، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة العادية للمنظمة.
وكرّمت رئيسة منظمة الأسمدة العالمية ألزابيتا كلين، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب والرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور، خلال الإعلان عن الشركات الفائزة والمُكرّمة ضمن جائزة الورقة الخضراء وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأسمدة العالمي المقام حالياً في مدينة فيينا والذي تشارك فيه 462 شركة من 72 دولة، تقديراً لجهود الشركة في الإرتقاء بأدائها في مجال الاستدامة والابتكار في الحفاظ على المياه.
وخضعت الشركات المشاركة في جائزة الورقة الخضراء لتقييم شامل لمؤشرات الأداء من قبل لجنة مستقلة من الخبراء التي قامت بدراسة الطلبات المقدمة من 25 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الأسمدة العالمية.
وفي تعليقه على هذا التكريم ، أكد المهندس أبو هديب أن المياه تعد عنصراً أساسياً في العمليات الإنتاجية الخاصة بشركة البوتاس العربية، يتم سحبها من مصادر مائية مختلفة، مبيناً أن الشركة عملت وما زالت تعمل على مشاريع كفاءة استخدام المياه من خلال وضع إستراتيجية مائية مدتها 10 سنوات تشمل مشاريع مختلفة تستهدف تقليل استهلاك المياه في عمليات الإنتاج والاستثمار في المشاريع التي تساهم في تعزيز مخزون المياه من مصادر المياه المتنوعة ، وتحليل الموارد المائية المختلفة ، مثل المياه السطحية والسدود والآبار الجوفية ، والمياه المعالجة مع التركيز على المنطقة الجنوبية.
ولفت المهندس أبو هديب إلى أن “البوتاس العربية” وبفضل خطتها الاستراتيجية للأعوام (2021- 2025) عملت على تعزيز نهج الاستدامة في عملها والذي يقوم على 5 ركائز هي الحوكمة الرشيدة وإدارة المخاطر المحكمة، والإنتاج المسؤول، وتطوير المواهب، وخلق تأثير اجتماعي إيجابي، إضافة إلى خدمة العملاء من أجل مستقبل مالي أفضل لذلك أصدرت العام الماضي تقريرها الأول للاستدامة للعام 2020.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن النسور: “دفعنا تحدي ندرة المياه في الأردن والتي تعتبر عنصراً أساسياً في عمليات التعدين والإنتاج، إلى التفكير في استصلاح المياه للحد من استنفاذ الموارد المائية، من خلال التعاون والعمل مع الجهات ذات العلاقة في المملكة للتغلب على تحديات المياه ، واليوم وبناء على استراتيجية المياه التي قمنا بوضعها حتى العام 2030 نحن نستثمر فـي مشـاريع تسـهم فـي تعزيـز مخـزون الميـاه مـن الموارد المائيـة المختلفـة، حيث تؤمن الشركة أن الماء مورد مشترك يجب استخدامه بكفاءة وترشيد ومسؤولية “.
وأضاف الدكتور النسور، خلصت الدراسات التي قمنا بإعدادها إلى أهمية تنويع مواردنا المائية وإنشاء إمدادات مياه آمنة ومستقرة خلال مواسم الجفاف، مشيراً إلى أن “البوتاس العربية” عملت على تنفيذ مشروع مبتكر لإعادة تدوير مياه بركتي سمّار وعين يونس من خلال إقامة محطتي ضخ لاستغلال المياه الزراعية غير المستخدمة (المالحة) ، مشيراً إلى أن هذا المشروع نجح في تزويد الشركة بحوالي( 13٪ )من احتياجاتها السنوية من المياه، حيث بلغ إجمالي الكميات المسحوبة منذ بداية المشروع أكثر من 25 مليون متر مكعب، إضافة إلى توفيره كمية مماثلة من المياه العذبة للمجتمع المحلي للأغراض المنزلية والري.
وأكد الدكتور النسور، أن هذا المشروع يلعب دوراً مهماً في تعزيز الاستدامة للاقتصاد الوطني، مبيناً أن شركة البوتاس العربية تدرس من خلال استراتيجيتها المائية للأعوام 2021-2030 ، إمكانية تنفيذ مشروع مماثل لمشروع سمّار وعين يونس في منطقتي الحديثة والمزرعة الواقعة على الجانب الشمالي من أماكن عمل الشركة، من المتوقع أن توفر هذه المنطقة المستهدفة مليون متر مكعب من المياه المالحة، مع إمكانية إجراء معالجة إضافية لزيادة القدرة على الاستفادة من هذه المياه ذات الملوحة العالية.


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