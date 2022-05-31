أورنج الأردن تعلن عن الفائزات بجائزة ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عن أسماء الرياديات الفائزات بجائزة “ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي” التي أطلقاها في آذار الماضي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي لتكريم الرياديات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاحتفاء بمساهماتهن المؤثرة.

وهدفت الجائزة، التي تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة سيدات الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات “SHETECHS”، إلى تسليط الضوء على إنجازات الرياديات وتحفيز ممن يوظّفن الحلول الرقمية في مشاريعهن وابتكاراتهن.

وشملت شروط المشاركة أن تكون المتقدّمة صاحبة فكرة ريادية أو مؤسِّسة أو شريكة في مشروع، أو رئيسة تنفيذية أو إدارية قيادية في شركة ناشئة تعمل في الأردن.

وتضمّنت معايير اختيار الفائزات مدى تأثير المشروع اجتماعياً وبيئياً وما إذا كان يحقق مفهوم الاستدامة، بالإضافة إلى تحقيق المشروع لمعيار الابتكار والتنافسية وإمكانية تنفيذ النموذج الأولي أو أن يكون في مرحلة النمو.

وبناءً على تقييم المشاريع المشاركة من قبل لجنة مختصة، تم اختيار 3 مشاريع فائزة، حيث حلّت مؤسسة ورئيسة شركة Digitales Media الهادفة إلى إنتاج محتوى إبداعي وفريد وقيّم باللغة العربية، سينثيا مدانات شرايحة، في المركز الأول بجائزة 3000 دينار.

أمّا المركز الثاني الذي تبلغ جائزته 2000 دينار، فحصلت عليه سانيا اللبدي، مؤسسة منصة “شرفة” الرقمية التفاعلية لتعليم اللغة العربية واللهجة المحكية.

ونالت المهندسة عبير البشيتي، مؤسِّسة شركة “لاريمار”، المركز الثالث بجائزة قدرها 1000 دينار، وذلك عن جهودها في تكنولوجيا لاريمار لتعزيز العافية والإنجاز والإنتاجية من خلال تطبيقات الموبايل وخدمات الويب بتجربة فريدة من نوعها.

وهنأت نائب المدير التنفيذي للعلاقات العامة، المسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي لدى أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، الفائزات بالجائزة، واصفة إيّاهنّ بالنماذج المُشرقة والرائدة في القطاع الرقمي.

وأكدت الدبابنة أن هذه الجائزة تعكس مدى إيمان أورنج الأردن بقدرات المرأة المُبتكرة، وكذلك جهود الشركة لدعم قطاع الريادة، لافتة إلى أنّ الشركة تبنّت تمكين المرأة مفهوماً وثقافة وتطبيقاً داخل الشركة عبر سد الفجوة بين الأجور وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المرأة للوصول إلى المناصب القيادية بقدراتها الفذَة، إلى جانب مسؤولية أورنج الاجتماعية التي تركّز على تعزيز التعليم والتدريب الرقمي للشابات والسيدات في مختلف أنحاء المملكة لمساعدتهن على تنمية مشاريعهن وغيرها من المبادرات الداعمة.

وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار، على أهمية هذه المسابقة لتتويج كافة الجهود الداعمة لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ولفت المهندس البيطار إلى دور جمعية انتاج في تمكين المرأة، وذلك من خلال مبادرات الجمعية الرامية لدعم المرأة في القطاع، وعلى رأسها مبادرة “SHETECHS” وثمّن دور شركة أورنج في دعم تمكين المرأة، معبّراً عن فخره بهذه الشراكة.

وبهذه المناسبة، أعلن المهندس البيطار عن منح الفائزات في المسابقة بطاقات لحضور منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT FORUM لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سينعقد بتنظيم من جمعية إنتاج يومي 16 و17 من شهر كانون أول 2022 في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بالبحر الميت.