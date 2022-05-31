بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

أورنج الأردن تعلن عن الفائزات بجائزة ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي

منذ 3 ساعات
أورنج الأردن تعلن عن الفائزات بجائزة ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عن أسماء الرياديات الفائزات بجائزة “ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي” التي أطلقاها في آذار الماضي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي لتكريم الرياديات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاحتفاء بمساهماتهن المؤثرة.

وهدفت الجائزة، التي تم إطلاقها تحت مظلة مبادرة سيدات الأعمال في قطاع تكنولوجيا المعلومات “SHETECHS”، إلى تسليط الضوء على إنجازات الرياديات وتحفيز ممن يوظّفن الحلول الرقمية في مشاريعهن وابتكاراتهن.
وشملت شروط المشاركة أن تكون المتقدّمة صاحبة فكرة ريادية أو مؤسِّسة أو شريكة في مشروع، أو رئيسة تنفيذية أو إدارية قيادية في شركة ناشئة تعمل في الأردن.
وتضمّنت معايير اختيار الفائزات مدى تأثير المشروع اجتماعياً وبيئياً وما إذا كان يحقق مفهوم الاستدامة، بالإضافة إلى تحقيق المشروع لمعيار الابتكار والتنافسية وإمكانية تنفيذ النموذج الأولي أو أن يكون في مرحلة النمو.
وبناءً على تقييم المشاريع المشاركة من قبل لجنة مختصة، تم اختيار 3 مشاريع فائزة، حيث حلّت مؤسسة ورئيسة شركة Digitales Media الهادفة إلى إنتاج محتوى إبداعي وفريد وقيّم باللغة العربية، سينثيا مدانات شرايحة، في المركز الأول بجائزة 3000 دينار.

أمّا المركز الثاني الذي تبلغ جائزته 2000 دينار، فحصلت عليه سانيا اللبدي، مؤسسة منصة “شرفة” الرقمية التفاعلية لتعليم اللغة العربية واللهجة المحكية.
ونالت المهندسة عبير البشيتي، مؤسِّسة شركة “لاريمار”، المركز الثالث بجائزة قدرها 1000 دينار، وذلك عن جهودها في تكنولوجيا لاريمار لتعزيز العافية والإنجاز والإنتاجية من خلال تطبيقات الموبايل وخدمات الويب بتجربة فريدة من نوعها.
وهنأت نائب المدير التنفيذي للعلاقات العامة، المسؤولية الاجتماعية والاتصال المؤسسي لدى أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، الفائزات بالجائزة، واصفة إيّاهنّ بالنماذج المُشرقة والرائدة في القطاع الرقمي.
وأكدت الدبابنة أن هذه الجائزة تعكس مدى إيمان أورنج الأردن بقدرات المرأة المُبتكرة، وكذلك جهود الشركة لدعم قطاع الريادة، لافتة إلى أنّ الشركة تبنّت تمكين المرأة مفهوماً وثقافة وتطبيقاً داخل الشركة عبر سد الفجوة بين الأجور وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المرأة للوصول إلى المناصب القيادية بقدراتها الفذَة، إلى جانب مسؤولية أورنج الاجتماعية التي تركّز على تعزيز التعليم والتدريب الرقمي للشابات والسيدات في مختلف أنحاء المملكة لمساعدتهن على تنمية مشاريعهن وغيرها من المبادرات الداعمة.
وبدوره، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية إنتاج، المهندس نضال البيطار، على أهمية هذه المسابقة لتتويج كافة الجهود الداعمة لتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت المهندس البيطار إلى دور جمعية انتاج في تمكين المرأة، وذلك من خلال مبادرات الجمعية الرامية لدعم المرأة في القطاع، وعلى رأسها مبادرة “SHETECHS” وثمّن دور شركة أورنج في دعم تمكين المرأة، معبّراً عن فخره بهذه الشراكة.
وبهذه المناسبة، أعلن المهندس البيطار عن منح الفائزات في المسابقة بطاقات لحضور منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT FORUM لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي سينعقد بتنظيم من جمعية إنتاج يومي 16 و17 من شهر كانون أول 2022 في مركز الملك الحسين للمؤتمرات بالبحر الميت.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

17:11

ولي العهد يفتتح فندقا في عمان يوفر 500 فرصة عمل

17:07

فيلادلفيا تحتفي بعيد الاستقلال بمهرجان غنائي حاشد‎‎

17:04

جامعة مؤتة : كلية الطب اول جامعة اردنية تتقدم للحصول على الاعتمادية الأمريكية (WFME)

17:02

رئيس جامعة الاسراء يفتتح اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات

16:57

تهمتان لشخص اطلق عيارات نارية بفرح أصابت طفلا بالمفرق

16:35

البنك المركزي يخضع شركات التمويل لرقابته وإشرافه

16:30

وزير الداخلية يوجه الحكام الإداريين لدعم مجالس المحافظات والبلديات

16:26

شكاوى من ارتفاع اسعار الحج هذا الموسم

16:19

فريق قناة المملكة لكرة القدم يفوز وديا على جامعة البترا

16:18

الاشغال 20 عاما لمتهم باغتصاب قاصر

16:11

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى عباس

16:03

عملية نوعية بجراحة الاعصاب تجرى لاول مرة بمستشفى حكومي

15:57

القضاء يسدل الستار على قضية توزيع الوحدات الزراعية

15:52

الصين تهدد بإعادة النظر فى علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

15:34

  اختتام أعمال “ملتقى الموهبة والإبداع” في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا

15:30

الضمان الاجتماعي يعلن موعد صرف بدل التعطل

15:27

استمرار ضعف الطلب على الحديد واستقرار أسعاره

15:16

فيلادلفيا تقيم “مسابقة للرسم الحر” على مستوى الجامعات الأردنية‎‎

15:10

بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لتكية أم علي‎‎

15:04

التربية: الوزارة مستمرة في تطبيق أمر الدفاع 35

14:58

رئيس الجامعة يفتتح اليوم العلمي لكلية تكنولوجيا المعلومات

14:28

غرام واحد من هذا الدينار يفوق النصف مليون دولار

14:17

بوادر المقاطعة..عروض على الدجاج ونداء للحكومة : أين العين الحمراء

14:09

الفيصلي : عقوبة اللجنة التأديبية بالمجحفة

14:00

وزير الأشغال: نعمل على خطة لتطوير السلامة المرورية على الطرق

14:00

الغبين يرد على تصريحات طوقان

13:57

ضعف في الطلب على الألبسة والأحذية خلال الفترة الحالية

13:54

اتفاق على الالتزام بمدة مكوث الشاحنات الأردنية في السعودية بـ 15 يوما

13:06

بعد دعوات عشائرية..اعلان مهم من الجامعة الاردنية للخريجين

12:59

ليلة حرثاوية بامتياز

12:51

اسعار النفط تسجل 124 دولاراً للبرميل

12:48

الذنيبات يبحث مع وزير الزراعة الاندونيسي تزويد بلاده باحتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية الاردنية

12:43

الكوفحي: البدء بتحويل إربد من مدينة تقليدية إلى ذكية

12:31

الحكومة تدعم رايان إير بـ19 مليون دينار و الملكية بـ2 مليون فقط

12:29

الماجستير في الإعلام للباحث محمد الشاهين من جامعة الشرق الأوسط

12:27

اتحاد الطائرة يصدر جدول لقاءات بطولة كأس الأردن

12:25

اختتام أعمال الدورة التدريبية لإعداد ميسري نوادي البحث عن عمل في إقليم الشمال

12:24

بري رئيساً للبرلمان اللبناني للمرة السابعة على التوالي

12:20

المستفيدون من قرض الإسكان العسكري (أسماء)

12:17

ارتفاع عجز الميزان التجاري للأردن مع أوروبا

12:12

كوزو أوكاموتو.. اللاجئ السياسي الوحيد في لبنان

12:05

وطن على حد السيف، ولكن !

12:02

مشروع حزب ” ارادة” في شرق وجنوب عمان

11:42

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة

11:36

خُصور و أقلام ( لمن يقرأ )

11:35

الأردني للتصميم والتطوير يصنع 80 منتجا دفاعيا ويصدرها الى 37 دولة

11:31

جدري القرود يضرب في افريقيا والكونغو تسجل 9 وفيات

11:24

صيف لاهب يضع المواطن الأردني في حيرة من أمره

وفيات

وفيات الثلاثاء 31-5-2022وفيات الاثنين 30-5-2022الحواتمة ينعى الرقيب منذر السبيلةوفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022