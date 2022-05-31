بنك ABC في الأردن يواصل دعمه لتكية أم علي‎‎

وطنا اليوم:انطلاقاً من مسؤوليته المجتمعية و حرصه على تقديم الدعم للأسر الأشد فقراً و الأكثر حاجة في المملكة، جدد بنك ABC في الأردن اتفاقية التعاون مع تكية أم علي وذلك بهدف دعم أُسر تكيّة أم علي التي تعيش تحت خط الفقر الغذائي في مختلف محافظات المملكة.

وتأتي هذه الشراكة في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الواقع من خلال تأمين الطرود الغذائية التي تفي باحتياجات الاسر حيث تحتوي الطرود على المواد الغذائية الأساسية المتنوعة وبما يلبي احتياجاتهم الغذائية على مدار الشهر.

وتعليقاً على هذا الشأن صرح سعادة السيد جورج فرح صوفيا/ المدير العام لبنك ABC في الاردن قائلا “نعتز بشراكتنا الممتدة على مدار سنوات مع تكية أم علي حيث عملنا خلالها معاً بشكل وثيق، كما نثمّن الدور الذي تقوم به تكية أم علي في مساعدتنا بإيصال الدعم الغذائي لمستحقيه بفعالية وكفاءة عالية بفضل جهود كوادرها الدؤوبة، حيث يسهم ذلك بإحداث المزيد من الأثر الإيجابي في المجتمع المحلي. كما وتعكس هذه الشراكة على مدى التزامنا ورغبتنا في المشاركة في النشاطات الإنسانية والخيرية المختلفة وعقد شراكات مع مؤسسات تتمحور أهداف عملها حول مساعدة أبناء المجتمعات المحلية”.

ومن جهته، شكر مدير عام تكية أم علي / السيد سامر بلقر، بنك ABC على دعمه خلال السنوات الماضية قائلاً :”نشكر بنك ABC على دعمه المتواصل لبرامج تكية أم علي النابع من إيمانهم بأهمية دورهم تجاه مجتمعهم والذي يساهم في تحقيق رؤية تكية أم علي المتمثلة في الوصول إلى أردنٍ خالٍ من الجوع، كما وتولي تكية أم علي اهتماماً خاصاً لتعزيز آفاق التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص وذلك لإيمانها بضرورة إشراك كافة الجهات في دعم جهود تكية أم علي وبرامج الدعم الغذائي المستدام التي تنفذها”.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين.

تقوم تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الصحي و المستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.