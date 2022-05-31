الذنيبات يبحث مع وزير الزراعة الاندونيسي تزويد بلاده باحتياجاتها من الأسمدة الفوسفاتية الاردنية

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات مع وزير الزراعة الاندونيسي شهرول ياسين ليمبو، تزويد اندونيسيا باحتياجاتها من الفوسفات الخام والأسمدة من الاردن.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدكتور الذنيبات مع الوزير الاندونيسي، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية المهندس عبد الوهاب الرواد، على هامش المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للأسمدة، الذي بدأ اعماله امس في العاصمة النمساوية فيينا.

واكد الجانبان خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون بين الأردن وأندونيسيا في مختلف المجالات، وأهمية تطويرها وتعزيزها؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، وضرورة استمرارية التعاون لضمان تزويد الجانب الاندونيسي بالفوسفات الأردني وفق الأسعار التنافسية.

وتم خلال اللقاء الاتفاق على دراسة إمكانية إقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين في العقبة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بطاقة إنتاجية بين 300 الى 500 الف طن سماد “NPK”، وتخصيص كامل الانتاج للشريك الاندونيسي ، للمساهمة في تلبية حاجة السوق الاندونيسي من الأسمدة .

كما تم الإتفاق على عقد لقاء مشترك في عمان بين الجانبين خلال الشهرين المقبلين؛ لاستكمال الدراسات اللازمة للبدء بوضع الاطار القانوني للشراكة تمهيدا لاقامة مصانع الانتاج