الرفاعي: اتمنى أن تكون هناك أحزاب تمثل أراء المعلمين

وطنا اليوم – قال رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي، إن جلالة الملك بعث برسالة إلى نقيب المعلمين عند بدايات تأسيسها، أن هذه النقابة مهمة ويجب أن تكون لتحسين وضع المعلم.

وأضاف خلال حديث رصدته وطنا اليوم في الجلسة الحوارية التي تعقدها مؤسسة عبد الحميد شومان بعنوان “تحديث المنظومة السياسية.. أين وصلنا، وإلى أين نتجه؟”، أنه لطالما كان هذا الهدف موجود فلا يوجد اختلاف على نقابة المعلمين أو أي نقابة أخرى.

وتابع: برأيي مع وجود أحزاب فيجب على هذه الأحزاب أن تأخذ الدور الذي كانت تقوم به النقابات المهنية في فترة ما.

وتمنى #الرفاعي أن تكون هناك أحزاب تمثل أراء المعلمين وغيرهم من الموظفين، وكذلك تكون هناك نقابات تمثل الرأي المهني بالنسبة لهم.

وشدد الرفاعي خلال الجلسة التي شهدت رفع عدد من المعلمين لشعارات مكتوبة تسأل عن مشروع التحديث السياسي من إغلاق نقابة المعلمين، على أن المعلم له كل الإحترام، مبينا أن هذا المعلم سيكون جزء أساسي عليه هو المشاركة والمساهمة في عملية التحديث السياسي عندما يقوم بتدريس المناهج الجديدة التي تتحدث عن الأحزاب والرأي والرأي الآخر.