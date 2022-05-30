الملك يهنئ ملكة بريطانيا بالذكرى الـ70 لجلوسها على العرش

وطنا اليوم:هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، جلالة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، بمناسبة الذكرى السبعين لجلوسها على العرش.

وأشار جلالة الملك، خلال مقابلة مع (بي. بي. سي.)، تم بثها اليوم الاثنين، إلى روابط الصداقة والمودة التي تجمع العائلتين المالكتين والشعبين الأردني والبريطاني، مؤكدا فخره بمستوى العلاقات الثنائية المميزة.

وأشاد جلالته بالأداء النموذجي والاستمرارية والثبات على المبادئ الذي اتسم به عهد الملكة إليزابيث الثانية خلال سبعين عاما سخرتها لخدمة وطنها وشعبها.

وأعرب جلالة الملك، خلال المقابلة، عن تمنياته للملكة إليزابيث الثانية بموفور الصحة والعافية، وللشعب البريطاني الصديق دوام التقدم والازدهار