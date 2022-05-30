مطاعم اردنية تنضم الى حملة المقاطعة وأسعار الدجاج لازالت في العلالي

وطنا اليوم:مازالت أسعار الدواجن في العاصمة عمان مرتفعة تزامنا مع الحملة الوطنية لمقاطعة الدواجن .

وبحسب رصد لاسعار الدواجن ، تبين ان بعض الاسعار تراوحت بين 2.65 دينار الى 2.85 دينار للدجاج الطازج المبرد .

في حين سجل سعر دجاج النتافات في المحافظات 1.5 دينار للكيلو .

الى ذلك قررت مطاعم في عدة مناطق أردنية الانضمام إلى حملة مقاطعة الدجاج بسبب ارتفاع أسعاره بشكل غير مبرر وفق إعلانات لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورد أصحاب المطاعم قرارهم إلى احتكار أصحاب مزارع الدواجن والذي ألحق الضرر بهم بشكل كبير.

وبدأت 24 أيار الجاري حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لمقاطع الدجاج والبيض بكافة انواعه بعد ارتفاع سعره.

وجرى تداول وسم “معاً لمقاطعة الدجاج والبيض” من قبل رواد مواقع التواصل كنوع من ثقافة المقاطعة للوصول الى سقوف سعرية تنصف المواطن بعد فشل سياسة العين الحمراء.