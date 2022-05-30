أعمال صيانة على طريقي الجيزة والنقب

وطنا اليوم:دعت ادارة الدوريات الخارجية، السائقين ومرتادي طرق الجيزة باتجاه الجنوب والطريق الصحراوي، الى اخذ الحيطة والحذر، وذلك لإجراء كوادر وزارة الأشغال العامة والإسكان بعض الأعمال على الطرق الخارجية على النحو التالي:

-أعمال صيانة لجسر الباسلية /ما بعد منطقة الجيزة باتجاه الجنوب في تمام الساعة ٨.٣٠ صباحاً، وسيتم من خلالها اغلاق لجزء من مسرب الطريق لحين الانتهاء من أعمال الصيانة ، علماً بأن منطقة العمل مزودة بالشواخص الارشادية والتحذيرية اللازمة وبوجود احدى دورياتنا في الموقع للدلالة والارشاد .

– البدء بأعمال المرحلة الثانية لإعادة تأهيل وصيانة طريق حميمة دبة حانوت/ النقب، وذلك بوضع حواجز اسمنتية على طول الطريق المذكور وفصله ليصبح مسربين وستتراوح مدة الفصل حوالي أسبوعين حسب ما أفاد المسؤولين في منطقة العمل وبعد من الانتهاء من وضع الحواجز الأسمنتية وتجهيز الطريق المذكور سيستخدم كتحويلة بالاتجاهين للبدء بأعمال الصيانة للطريق المقابل نزولاً باتجاه العقبة .

ولفتت ادارة الدوريات الخارجية، عناية مستخدمي الطرق المذكورة الى أنها مجهزة بالشواخص الارشادية والتحذيرية اللازمة وشواخص مضيئة تشعر مستخدمي الطريق بوجود أعمال صيانة وسيكون هناك تواجد لدورياتنا في الموقع للدلالة والإرشاد، داعية جميع السائقين الطرق المذكورة توخي الحذر اثناء مسير المركبات والالتزام بالسرعات المحددة واتباع تعليمات رجل الأمن في الموقع مع امنياتنا للجميع بالسلامة