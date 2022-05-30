لقاء تشاركي بين مدينة الأمير محمد للشباب وشركة مياهنا

وطنا اليوم – التقى مدير مدينة الأمير محمد للشباب المهندس عون عريضة بمساعد الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس يوسف العيطان لبحث التعاون المشترك بين الجانبين لغايات التزود المائي للمدينة بما يخص المسابح والمرافق الصحية .
من جهتة عبر العيطان عن فخره وإعتزازه بالصرح الرياضي وما يقدمه من خدمات ترفيهية ورياضية للمحافظة، مبدياً تعاونه المطلق في وضع المدينة ضمن خطة شركة مياهنا ، واوعز بتوجيه قسم الصيانة والتشغيل بزيارة المدينة والكشف على واقع حال المرافق الصحية والمائية من أجل تحسين عمليات التزود المائي ورفع كفاءتها لتقديم خدمة أفضل للمدينة
وفي الختام اعرب عريضة عن إمتنانة وشكره للجهود المباركة في الاستجابة السريعة لدعم المدينة من قبل شركة مياهنا.