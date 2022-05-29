وطنا اليوم – قالت النائب السابق الدكتورة ديما طهبوب في تعليق لها على الموقف الاردني على مايجري في الاراضي المحتله ، حيث وصفت طهبوب تصريحات رئيس جكومة الاحتلال بانها تصريحات متطرف ، وقالت طهبوب :

‏أما آن الأوان أن ترد الحكومة الأردنية على هذا المتطرف المسمى رئيس حكومة والذي تحدى وضرب عرض الحائط، صراحة وتصريحا، بالوصاية الأردنية على القدس والأقصى بشيء أكثر من الإدانة؟!

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، تعهد اليوم الأحد، بعدم تقسيم القدس، لافتا إلى أن التلويح بالعلم الإسرائيلي في القدس أمر طبيعي