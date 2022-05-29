وطنا اليوم:كتب الوزير الأسبق طاهر العدوان : وانت ترى هذا التواطؤ الرسمي العربي مع جرائم الاحتلال في المسجد الأقصى أولى القبلتين لا تجد من كلمات لوصفه الا في قاموس اللعن والشتم والاحتقار ، هنا الصمت افضل . وان افضل كلام يوجه للمرابطين الابطال المدافعين بدماءهم وسواعدهم وعكازات شيوخهم هو في قوله تعالى ” الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ” سلمت سواعدكم فأنتم الأطهار .
العدوان للمرابطين : سلمت سواعدكم فأنتم الأطهار
29 مايو 2022
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