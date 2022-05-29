وقفة احتجاجية في عمان رفضا لمسيرة الأعلام الصهيونية

وطنا اليوم:نفذ أردنيون وقفة أحتجاجية في ساحة المسجد الكالوتي بمنطقة الرابية في عمان، الأحد، رفضا للاقتحامات الصهيونية للأقصى الشريف وساحات بيت المقدس، ولمسيرة الأعلام الصهيوني المزمع إقامتها الأحد.

وطالب المشاركون بإلغاء كل الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية مع الكيان الصهيوني، رافعين الأعلام الأردنية والفلسطينية.

اونطلقت “مسيرة الأعلام” الصهيونية، عصر الأحد، وسط تحذيرات فلسطينية من أنها قد تؤدي إلى اندلاع مواجهات عنيفة في القدس المحتلة، خاصة أن المستوطنين تعمدوا مرور المسيرة عبر البلدة القديمة.