السعودية: مضاعفة أعداد تأشيرات المرور الممنوحة للأردنيين اعتبارا من يوم غدٍ

وطنا اليوم:التقى السفير الأردني في الدوحة زيد اللوزي ظهر الأحد مع سفير المملكة العربية السعودية في قطر لمناقشة الإسراع في إصدار تأشيرات المرور للمواطنين الأردنيين.

وأكد اللوزي وفق بيان سفارة الأردن في الدوحة أن سفير المملكة العربية السعودية أوعز للقسم القنصلي في السفارة بمضاعفة أعداد التأشيرات الممنوحة للأردنيين اعتبارا من يوم غدٍ.

ويأتي هذا اللقاء متابعة لجهود السفارة بالتسهيل على المواطنين الاردنيين الراغبين بالسفر براً عبر أراضي المملكة العربية السعودية، حيث كان السفير زيد مفلح اللوزي قد التقى في نيسان الماضي مع سفير السعودية في الدوحة للبحث في تخفيض رسوم الخدمات التي تستوفى على جوازات السفر الأردنية بواقع 200 ريال لكل جواز سفر وتم تخفيضها في حينه لتصبح 150 ريال لكل جواز سفر (جواز أو جوازين)، و100 ريال إذا كانت 3 جوازات أو أكثر للعائلة الواحدة