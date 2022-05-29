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 بالصور/اليوم العلمي المفتوح للأمن السيبراني في عمان الأهلية

29 مايو 2022
 بالصور/اليوم العلمي المفتوح للأمن السيبراني في عمان الأهلية

وطنا اليوم-بدعم وتوجيهات الدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المُديرين لجامعة عمان الاهلية وبرعاية رئيس الجامعة الاستاذ الدكتور ساري حمدان وباشراف رئيس مجلس إدارة مركز الأمن السيبراني في الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الدبعي ، أقام المركز صباح الاحد 29-5-2022 اليوم العلمي المفتوح للأمن السيبراني ، بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور ومدير المركز الوطني للأمن السيبراني السيد بسام المحارمة وشركاء الجامعة الاستراتيجيون وهم مديرية الأمن السيبراني في القوات المسلحة الأردنية، منظمة ايساكا العالمية، شركة فورتي نت العالمية، وأكاديمية امنية للأمن السيبراني ، وبحضور شخصيات وقامات علمية مميزة وبمشاركة كبيرة من كافة القطاعات وجمهور كبير من طلبة الجامعة.

ويعد هذا الحدث ” اليوم العلمي المفتوح للأمن السيبراني” ، هو الأول من نوعه في مؤسسات التعليم العالي بالاردن حيث يأمل القائمين عليه بان يكون حدثا سنويا يكبر ويزداد تألقا عاما تلو العام.

وقبل افتتاح اليوم العلمي و بدء فعالياته قامت الجامعة ممثلة برئيسها الاستاذ الدكتور ساري حمدان بتوقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن السيبراني ممثلة بمديرها السيد بسام المحارمة.

وقد شملت مذكرة التفاهم على عدة بنود هامة تعمل على تعزيز اواصر التعاون بين الجهتين في مجالات التوعية بالأمن السيبراني وبناء القدرات الوطنية وتبادل الخبرات وحماية أفراد و مؤسسات الوطن من خطر الهجمات الإلكترونية.

كما وقامت الجامعة بإطلاق الحملة الوطنية للتوعية بالأمن السيبراني كنتاج أولي عن مذكرة التفاهم الموقعة.

وتلقى هذه الحملة رعاية شاملة ومهمة من قبل وزارة الشباب حيث سيقوم مجموعة من المختصين في الأمن السيبراني من جامعة عمان الاهلية  وبمشاركة طلبة الجامعة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بتقديم حلقات ومنتديات توعية بالأمن السيبراني وعلى مدار شهرين في معسكرات الحسين للشباب والتي ترعاها وتنظمها الوزارة.

هذا الجهد المشترك هو صورة واقعية جميلة لعملية التشارك ما بين القطاع العام والقطاع الخاص والتي ينادي بها دائما جلالة الملك عبدالله الثاني اطال الله في عمره.
وفي حفل الختام شكر رئيس مجلس ادارة مركز الأمن السيبراني في الجامعة الاستاذ الدكتور معتز الدبعي الداعمين والشركاء الاستراتيجيين وأعضاء مجلس إدارة مركز الأمن السيبراني في الجامعة والحضور الكريم وطلبة الجامعة على جهودهم الكبيرة في انجاح هذا اليوم العلمي، كما وقام الدكتور الدبعي بتكريم الجهات الداعمة والشركاء الاستراتيجيين للجامعة والطلبة المشاركين.

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