لا وفيات بكورونا للاسبوع الرابع على التوالي في الاردن

وطنا اليوم:أعلن مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، اليوم الأحد، أنه سُجل في الأسبوع الوبائي رقم 21، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 أيار الحالي، 269 إصابة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 309 إصابات للأسبوع الوبائي 20 وبانخفاض 13 بالمئة.

وبين البلبيسي، في تصريحات صحفية، أنه لم تسجل أي حالة وفاة خلال الأسبوع الحالي، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

وبلغ عدد فحوصات “بي سي آر” التي تم إجراؤها خلال الأسبوع 15933 فحصا، مقارنة بـ 17789 فحصا خلال الأسبوع الماضي، وبنسبة انخفاض 10 بالمئة.

ولفت إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 7 حالات، مقارنة بـ 12 حالة خلال الأسبوع رقم 20، وبنسبة انخفاض 42 بالمئة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 1.7 بالمئة، مقارنة بـ 1.7 بالمئة خلال الأسبوع الوبائي رقم 20.

وبلغ عدد الحالات النشطة 184 حالة، مقارنة مع 238 حالة خلال الأسبوع رقم 20، وبانخفاض حوالي 23 بالمئة.

وحول ملف التطعيم، بلغ عدد الجرعات التي تم إعطاؤها خلال الأسبوع 21، جرعة أولى: 5365 مقارنة مع 8155، وجرعة ثانية: 4518 مقارنة مع 7358، وجرعة ثالثة: 1962 مقارنة مع 3235، وبمجموع 11845 مقارنة مع 18748 خلال الأسبوع رقم 20، وبنسبة انخفاض حوالي 37 بالمئة عن الأسبوع الماضي.

كما بلغ المجموع الكلي للجرعة الأولى: 4783859، وبنسبة 75 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والمجموع الكلي للجرعة الثانية: 4502580 وبنسبة 70 بالمئة من الفئة المستهدفة 18 سنة فما فوق، والجرعة الثالثة: 658377 جرعة.

وبلغ مجموع التطعيم في الفئة العمرية 12-17 سنة جرعة أولى: 233417، وبنسبة 25 بالمئة، وجرعة ثانية 190087، وبنسبة 20 بالمئة، وللفئة العمرية 5-11 سنة جرعة أولى 230، وجرعة ثانية 164 شخصا.