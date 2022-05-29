أورنج الأردن تشارك في احتفالات العبدلي بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين

وطنا اليوم:قامت أورنج الأردن بالمشاركة في احتفالات العبدلي بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين من خلال رعايتها لعدد من الفعاليات، وذلك انطلاقاً من إدراك الشركة بأهمية هذه المناسبة العزيزة على قلوب جميع الأردنيين وحرصاً على مشاركتهم في كافة المحطات الرائدة التي تسلط الضوء على تاريخ ومستقبل الوطن.

وتضمنت الفعاليات حفلاً غنائياً للفنانة الأردنية نداء شرارة، إضافة لمعزوفات أدّتها موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فضلاً عن عرض مميز للألعاب النارية التي زينت سماء العاصمة عمّان بهذه المناسبة.

وعبّرت أورنج الأردن في بيان صحفي عن فخرها برعاية فعاليات عيد الاستقلال السادس والسبعين التي شهدت تفاعلاً ومشاركة واسعة من الحضور وأضفت أجواء احتفالية بمناسبة وطنية تجمع الأردنيين بروح الأمل والفخر والتقدير لمسيرة المملكة التاريخية وإنجازاتها.

وتأتي هذه الرعاية، وفق أورنج الأردن، استكمالاً لمبادراتها السبّاقة لتكون جزءاً من المناسبات الوطنية وجهودها المتواصلة للمساهمة في تقدّم الأردن على كافة المستويات، لا سيما عبر دورها كمزوّد رقمي رائد مسؤول وبرامج مسؤوليتها الاجتماعية التي تعمل على تعزيز الشمول الرقمي بما يرفد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.