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“زين” تحصد جائزة أفضل مشغل اتصالات في الشرق الأوسط

29 مايو 2022
“زين” تحصد جائزة أفضل مشغل اتصالات في الشرق الأوسط

وطنا اليوم:فازت مجموعة زين – الشركة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا – بجائزة” أفضل مشغل اتصالات” عن العام 2022 في الاحتفال السنوي لجوائز مؤسسة تليكوم وورلد في الشرق الأوسط.
وأعلنت المجموعة في بيان صحافي أن جائزة “أفضل مشغل” جاءت في الفعاليات التي أقامتها مؤسسة “Terrapinn (المؤسسة التي تقوم بتنظيم فعاليات جوائز تيليكوم وورلد) في دبي مؤخرا، التي تشهد تصنيف المؤسسات والشركات ذات الأداء المتميز في القطاعات المختلفة، كما أنها تكون فرصة لإبراز المؤسسات والشركات التي أسهمت في جعل صناعة الاتصالات أكثر المجالات حيوية وديناميكية.

وأثنت لجنة التحكيم المسؤولة عن توزيع الجوائز في هذه الفعالية الدولية الضخمة على التطورات والتحولات الأخيرة التي شهدتها عمليات مجموعة زين في أسواق الشرق الأوسط، إذ واصلت ترقية وتطوير الشبكات، وزادت من مشاريعها في الابتكارات التكنولوجية التي كان لها بالغ الأثر في تعزيز تجربة العملاء، وهو ما زاد من ارتباطها بالتحولات الأخيرة في قطاعات المشاريع والأعمال، والبيئات التشغيلية للكيانات الحكومية.
وتقديرا لدورها في الابتكارات التكنولوجية وقطاع الخدمات الرقمية فازت علامة المجموعة التجارية ” ZainTech” بجائزة “أفضل خدمة رقمية”، إذ قدمت علامة ” ZainTech” نفسها بقوة للأسواق الإقليمية في المنطقة كمزود تكنولوجي شامل للحلول الرقمية، الخدمات السحابية، الأمن السيبراني، البيانات الضخمة، المدن الذكية، والتقنيات الناشئة، كما تسعى إلى تقديم نفسها كشريك استراتيجي للحكومات ومؤسسات الأعمال.
الجدير بالذكر أن مجموعة زين تملك واحدة من العلامات التجارية الملهمة في قطاع الاتصالات، وذلك من خلال تواجدها في 7 بلدان في المنطقة، فهي من العلامات التجارية المعترف بها من مؤسسات دولية وعالمية كـ ” أفضل علامة تجارية ” في قطاع الاتصالات، إذ تقوم “زين” بتنفيذ سلسلة من المبادرات والبرامج في مجالات الاستدامة، كما تصنف أنها مؤسسة “تقود مجالات التنوع والاشتمال” التي تسعى من خلالها إلى تمكين الشباب وتعزيز دور المرأة في بيئة الأعمال، ودفع جهود وابتكارات رواد الأعمال.

وتقوم مجموعة زين بتنفيذ استراتيجية أعمال شاملة، ترتكز على التطور المستمر ومواكبة التحولات التكنولوجية وأساليب نماذج الأعمال الجديدة، ومؤخرا تم رفع قيمة العلامة التجارية “زين” على سلم تصنيف مؤسسة Brand Finance لتصل إلى 2.4 مليار دولار، لتستقر عند المستوى AA+ .
وتوسعت مجموعة زين في العام الأخير في العديد من المجالات والابتكارات الرقمية، إذ أطلقت المجموعة ذراعها كيانها التكنولوجي ZainTech ليوحد عملياتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية، كما أسست المجموعة شركةZain Global Connect المسؤولة عن قيادة استثمارات المجموعة في التقنيات الناشئة والمنصات الرقمية المتطورة، ونجحت الشركة في تطوير وتحديث منصة واجهة التطبيقات الخاصة بها Dizlee API ، وتبذل المجموعة جهودا مضاعفة في تطوير خدمات الرياضات الإلكتترونية بإطلاق علامتها المميزة في هذا المجال Zain Esports .
وتفوقت أعمال المجموعة في مجالات التكنولوجيا المالية في أسواق المنقطة خلال الفترة الأخيرة، مع التوسعات التي تقوم بها في ZainCash في العراق والأردن، والتوسع أيضا في منصات التمويل الاستهلاكي المصغر في المملكة السعودية من خلال علامتها التجارية ” تمام” ، كما تقوم الشركة بتنفيذ نماذج رقمية ناجحة لخدماتها، إذ قدمت علامتها التجارية Oodi في العراق تجربة ناجحة كمزود رقمي، وأيضا تحرز العلامة ” Yaqoot” نموا في أعمالها على مستوى المملكة السعودية.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي “إن التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالنا، والتوسع في مجالات النمو الجديدة، يجعلنا أكثر التزاما بوعد علامتنا التجارية بتقديم تجربة عملاء مميزة لقاعدة عملائنا”.

وأوضح الخرافي قائلا ” فرضت التحولات الأخيرة واقعا جديدا في أسواق المنطقة، وهو ما دعانا إلى تبني نماذج أعمال أكثر ابتكارا تراعي هذه التطورات، فالاتجاه المتزايد نحو مجالات الابتكارات والإبداعات الرقمية، فتح المزيد من الفرص للتوسع في هذه الأعمال، إذ تحرز كيانات مجموعة زين الجديدة التفوق في هذه المجالات، وعلى وجه الخصوص مجالات التكنولوجيا المالية، المشاريع الناشئة، والخدمات الرقمية”.
وتعتبر العلامة التجارية ZainTech من العلامات الحديثة لمجموعة زين، فهي “مُزوّد واحد للخدمات المدارة”، حيث يوفر جميع احتياجات المؤسسات والشركات والكيانات الحكومية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما يوفر متجراً شاملاً واحداً للخدمات السحابية، إنترنت الأشياء، خدمات الأمن السيبراني، الخدمات المدارة، البيانات الضخمة، والمدن الذكية، وتعمل ZainTech في أسواق: الكويت، السعودية، البحرين، عمان، العراق، الأردن، السودان، جنوب السودان، والإمارات، وربطها إقليمياً وعالمياً، ولدى ZainTech مراكز بيانات محلية وإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتساعد خدمات الأمن المدارة التي تقدمها ZainTech في حماية الأعمال للمؤسسات، إذ يمكنها إدارة التعقيدات التكنولوجية وتقليص تكاليف الاستثمار، مع تقليص المخاطر الأمنية وتقليص الأوقات اللازمة لحل التهديدات الإلكترونية، كما توفر عرض خدمات موحَّد عبر “زين أعمال” (Zain Business) لمنتجات اتصالات أساسية موحدة تعمل على تمكين الاتصال، بالإضافة إلى حلول الأمن الإلكتروني السحابية الرائدة في مجال صناعة الاتصالات.

الجدير بالذكر أن العلامة التجارية “زين” تعد واحدة من العلامات الأكثر نشاطا في قطاع الاتصالات في أسواق المنطقة، إذ تستثمر بشكل انتقائي في مجالات النمو الجديدة، حيث تسعى المجموعة إلى أن تصبح مزود اتصالات رائد لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشهدت الفترة الأخيرة زخما هائلا في خيارات الخدمات الرقمية التي تقدمها مجموعة زين وكياناتها الرقمية الجديدة، وهو ما ساهم بشكل إيجابي في إثراء تحربة العملاء، إذ كثفت المجموعة من سلسلة مبادراتها في القطاع الرقمي بطرح المزيد من القنوات الرقمية، حتى تساعد العملاء في الوصول السهل ومن أي مكان لمحفظة خدماتها، وتمكينهم من إدارة حساباتهم وشراء خدمات جديدة ودفع الفواتير، وغيرها الكثير من الخيارات المبتكرة.
الجدير بالذكر أن علامة زين التجارية تلتزم بوعدها الدائم اتجاه المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، والمجتمعات التي تستقبل عملياتها بالتميز والتفوق المستمر في جلب أحدث التقنيات والخدمات، وتبدي العلامة التجارية ” زين ” التزاما متزايدا في مجالات التنوع والاشتمال والاستدامة، التي تشهد اهتماما كبيرا في أعمال التصدي لتغير المناخ، فهي من أولى المؤسسات التي تقدم إفصاحا مستمرا عن الكربون لمؤسسة CDP ، إذ تصنف المجموعة في فئة القيادة في هذا المجال، لتصبح مشغل الاتصالات الأعلى تصنيفا في الشرق الأوسط وأفريقيا


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