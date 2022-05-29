بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الجالية العراقية بجامعة البترا تنظم “حفل الحنة” لخريجيها

منذ 33 ثانية
الجالية العراقية بجامعة البترا تنظم “حفل الحنة” لخريجيها

وطنا اليوم:نظمت الجالية العراقية في جامعة البترا “حفل الحنة لخريجين العام الجامعي 2022” بالتزامن من عيد الاستقلال للمملكة الاردنية الهاشمية، ويعد حفل الحناء من التقاليد العراقية يحتفل فيه الخريجون ويودعون فيه زملائهم وأساتذتهم بفقرات شعرية وغنائية وزفة بغدادية ونقوش تقليدية للحنة، كما شمل الحفل معرضًا لمشاريع الطلبة وانجازاتهم خلال مسيرتهم الدراسية.
حضر الحفل المستشار الثقافي لسفارة جمهورية العراق الدكتور وسيم التميمي وعميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور فتحي الفاعوري ومدير العلاقات العامة علاء عربيات ومجموعة من الاساتذة والاداريين وضيوف من الجاليات العربية والاجنبية داخل الجامعة.
وجه الطلبة العراقيون رسالة شكر على لسان رئيس الجالية العراقية بجامعة البترا أسامه المختار قال فيها “أتوجه اصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي جميعًا إلى شركاء الإنجاز من كان خلف وصولنا لهذه الغاية النبيلة، والدينا الأعزاء، ها نحن نقف اليوم هنا راجين ان نكون قد حصدنا احدى ثمار ما بذلتموه لنا، شكرا لأساتذتنا وملهمينا كنتم خير سند لنا وخير من أدى رسالة العلم والتعليم فجزاكم الله عنا خير الجزاء”، بالإضافة إلى الشكر للسفارة العراقية وملحقيتها الثقافية.
قال المستشار الثقافي العراقي الدكتور وسيم التميمي “هذه ثمرة حان موعد حصادها لبذرة زرعت قبل عقدين من الزمان تقريبا وقد سقاها الوالدين برعايتهم وتحملت بجهودكم ظروف متعددة بقيت في ذاكرتكم، استذكروا مفردات قسم التخرج وأخلاقيات المهنة والأمانة العلمية عند أداء مهامكم واجتهدوا في مجال البحث العلمي والمشاريع المهنية لتجعلوا من تحصيلكم العلمي بصمة عملية ذات أثر واضح ومتميز في حياتكم ومسيرة بلدكم، ولا تنسوا الوفاء لوالديكم والوفاء لوطنكم العراق الغالي والوفاء لمن أستضافكم وساهم في تعليمكم المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها وجامعة البترا ورئاستها وأساتذتكم عبر مراحل الدراسة المختلفة.
تضمنت فقرات الحفل تكريمًا لعدد من الضيوف وفقرة فنية للفنان رائد الحبيب والفنان ديفيد جورج برفقة فرقة الجامعة الموسيقية بحفل غنائي ودبكات عراقية

WhatsApp Image 2022 05 29 at 2.11.41 PM2 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2022 05 29 at 2.11.41 PM1 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2022 05 29 at 2.11.41 PM - وطنا نيوزWhatsApp Image 2022 05 29 at 2.11.40 PM2 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2022 05 29 at 2.11.40 PM1 - وطنا نيوزWhatsApp Image 2022 05 29 at 2.11.40 PM - وطنا نيوز


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

14:06

حجاوي : الفحص الطبي للعمالة الوافدة من إفريقيا غير وارد حاليا

14:02

أنشيلوتي : عندما خسرنا من برشلونة قلت لبيريز سنفوز بالليجا ودوري الأبطال

13:49

استعداد رسمي للتعاون مع الأردن بشأن البرنامج النووي

13:44

حماية المستهلك: شرطان لوقف حملة مقاطعة الدجاج

13:37

أمانة عمان للمواطنين: استفيدوا من هذا القرار

13:34

شاب يلقي بنفسه من أعلى جسر عبدون

13:28

فيلادلفيا تعزّي بوفاة المرحوم والد جلالة الملكة رانيا العبدالله

12:42

اليابان تقدم وحدة للعناية التاجية لمستشفى المفرق الحكومي

12:23

الخصاونة: القطاع الصناعي في الأردن يشهد تطورا متسارعا

11:56

خبراء: الاستثمار بالشحن البحري سيدعم الاقتصاد الوطني

11:51

الأردن يُحذر من مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس المحتلة

11:27

مطالبات بتشديد الرقابة على إعلانات مشبوهة للمساج

11:13

وزير العمل: أكثر من 20 ألف فرصة عمل استحدثت من القطاع الخاص

11:06

فصل الكهرباء عن مناطق بالعقبة الاثنين

10:50

وفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسمي

10:44

تخصيص 10 مليارات دولار لصندوق استثمار بالشراكة بين الأردن والإمارات ومصر

10:34

الشوبكي : الأردن ينتظر ارتفاعاً جديداً على المحروقات

10:15

العجارمة يرعى حفل تخريج الفوج ال 40 لطلبة مدارس النمو التربوي

09:53

دراسة : الضغط والسكري الأكثر انتشاراً بين الأردنيين

09:51

الرشاقة في السياسة المالية 

09:39

الحنيفات: الحكومة بصدد رفع مخزون القمح ليكفي 15 شهراً

09:33

حالة البلاد: الحل النهائي لتعزيز الأمن المائي في الأردن بتحلية مياه البحر

09:29

وفاة شخص بتدهور مركبة عند مثلث الخالدية بالمفرق

09:23

وفيات الاحد 29-5-2022

09:15

العمل تعلن اليوم تفاصيل برنامج التشغيل الوطني

09:08

اشتداد تأثير الكتلة الهوائية الحارة بشكل إضافي الأحد والاثنين

07:03

مشهد نادر ….اختفاء ظل الكعبة ومن يطوف حولها

06:10

عاجل | وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتحاصر المتواجدين في المصلى القبلي

05:23

الجالية الاردنية في سلطنة عمان تحتفل بعيد الاستقلال

05:06

إيران تعلن عن إرسال وفد إلى السعودية

04:59

محمد السنوار أحد أبرز أعضاء هيئة أركان كتائب القسام في أول ظهور إعلامي على شاشة الجزيرة

04:54

الجيش الإسرائيلي يبدأ بنشر أعداد كبيرة من قواته في باب العامود

04:49

الاردن في المرتبة قبل الأخيرة بين العرب والمرتبة 134 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي لعام 2022

04:40

القريني : ريال مدريد ملك “أفخم” بطولة في المعمورة للمرة

04:32

إضاءت أبراج السادس بالعلم الأردني

23:41

سمارة يرعى حفل تخريج فوج الشهيدة شيرين ابو عاقلة، في المدارس النموذجية العربية

23:39

تشلسي يعلن التوصل لاتفاق بشأن صفقة بيع النادي

23:33

وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية يزور اللجنة الملكية لشؤون القدس

22:18

تأخير موعد انطلاق نهائي التشامبينزليغ بين #ليفربول و #ريال_مدريد ل 30 دقيقة بسبب مشكلات في دخول المشجعين

22:09

الفنان مصطفى قمر يتعرض للنصب والاحتيال

21:49

امين عمان ينعى وفاة الدكتور فيصل صدقي الياسين والد الملكه رانيا العبد الله

21:25

العرموطي يوضح: لاحظت آسفا أن المضي في طريق الإصلاح ما زال تعترضه الكثير من العقبات

21:24

لماذا بكت ديانا كرزون في حفل عيد الاستقلال بالأردن ؟

21:18

الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكة

20:59

العبادي يرد على رئيس جمعية مستثمري الدواجن

20:31

وزيرة الثقافة تعلن عن الموعد الرسمي للاحتفال بإربد عاصمة للثقافة العربية

20:22

مركز شابات الوسطية يفتتح معسكر الإصحاح البيئي

20:06

منصة خدمات وهوية رقمية للشركات في الاردن قريبا

وفيات

وفاة الشاب النوايشة بحادث خلال الواجب الرسميوفيات الاحد 29-5-2022الاتحاد العربي للنقل البري يعزون بوفاة والد الملكةالدكتور خلف الحماد وابناءه يعزون عشيرة السبيلة بوفاه ابنائهمرئيس بلدية خالد بن الوليد واعضاء المجلس البلدي ينعون والد الملكة رانيا المرحوم الدكتور فيصل الياسين