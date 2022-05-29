الجالية العراقية بجامعة البترا تنظم “حفل الحنة” لخريجيها

وطنا اليوم:نظمت الجالية العراقية في جامعة البترا “حفل الحنة لخريجين العام الجامعي 2022” بالتزامن من عيد الاستقلال للمملكة الاردنية الهاشمية، ويعد حفل الحناء من التقاليد العراقية يحتفل فيه الخريجون ويودعون فيه زملائهم وأساتذتهم بفقرات شعرية وغنائية وزفة بغدادية ونقوش تقليدية للحنة، كما شمل الحفل معرضًا لمشاريع الطلبة وانجازاتهم خلال مسيرتهم الدراسية.

حضر الحفل المستشار الثقافي لسفارة جمهورية العراق الدكتور وسيم التميمي وعميد شؤون الطلبة بالجامعة الدكتور فتحي الفاعوري ومدير العلاقات العامة علاء عربيات ومجموعة من الاساتذة والاداريين وضيوف من الجاليات العربية والاجنبية داخل الجامعة.

وجه الطلبة العراقيون رسالة شكر على لسان رئيس الجالية العراقية بجامعة البترا أسامه المختار قال فيها “أتوجه اصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي جميعًا إلى شركاء الإنجاز من كان خلف وصولنا لهذه الغاية النبيلة، والدينا الأعزاء، ها نحن نقف اليوم هنا راجين ان نكون قد حصدنا احدى ثمار ما بذلتموه لنا، شكرا لأساتذتنا وملهمينا كنتم خير سند لنا وخير من أدى رسالة العلم والتعليم فجزاكم الله عنا خير الجزاء”، بالإضافة إلى الشكر للسفارة العراقية وملحقيتها الثقافية.

قال المستشار الثقافي العراقي الدكتور وسيم التميمي “هذه ثمرة حان موعد حصادها لبذرة زرعت قبل عقدين من الزمان تقريبا وقد سقاها الوالدين برعايتهم وتحملت بجهودكم ظروف متعددة بقيت في ذاكرتكم، استذكروا مفردات قسم التخرج وأخلاقيات المهنة والأمانة العلمية عند أداء مهامكم واجتهدوا في مجال البحث العلمي والمشاريع المهنية لتجعلوا من تحصيلكم العلمي بصمة عملية ذات أثر واضح ومتميز في حياتكم ومسيرة بلدكم، ولا تنسوا الوفاء لوالديكم والوفاء لوطنكم العراق الغالي والوفاء لمن أستضافكم وساهم في تعليمكم المملكة الأردنية الهاشمية وقيادتها وجامعة البترا ورئاستها وأساتذتكم عبر مراحل الدراسة المختلفة.

تضمنت فقرات الحفل تكريمًا لعدد من الضيوف وفقرة فنية للفنان رائد الحبيب والفنان ديفيد جورج برفقة فرقة الجامعة الموسيقية بحفل غنائي ودبكات عراقية