اليابان تقدم وحدة للعناية التاجية لمستشفى المفرق الحكومي

وطنا اليوم:قال مدير مستشفى المفرق الحكومي، الدكتور مقبل الشرفات، إنه تم تركيب وحدة للعناية التاجية حديثة، كمنحة يابانية للمستشفى، بالتعاون بين وزارة الصحة والحكومة اليابانية.

وأضاف الشرفات أن عدد الاجهزة التي سيتم تركيبها 8 أجهزة مراقبة (patient monitors)، حديثة متطورة في غضون يومين، تعمل على مراقبة مرضى العناية المركزة.

ولفت إلى أن الكلفة التقديرية للمنحة تبلغ 250 ألف دينار ، موضحا أن وزارة الصحة تقدم خدماتها الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات للمواطنين