فصل الكهرباء عن مناطق بالعقبة الاثنين

وطنا اليوم:أعلنت شركة توزيع الكهرباء أنها ستضطر أسفة لفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق في محافظة العقبة على النحو التالي:

التاريخ: 30-5-2022

اليوم: الإثنين

المدة 1: من الساعة 8:00 صباحا الى الساعة 10:00 صباحا

المدة 2: من الساعة 10:00 صباحا الى الساعة 1:00 ظهرا

المناطق المتأثرة 1: قرى الديسة – رم – الشاكرية – الصالحية

المناطق المتأثرة 2: الديسة – المخيمات السياحية

وقالت الشركة إن سبب الفصل هو إجراء الصيانة اللازمة على القواطع الرئيسية.

وتشهد محافظة العقبة تسجيل درجات حرارة عالية خلال اليومين القادمين