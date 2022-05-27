عاجل – النتائج الأولية لمنصب نقيب المحامين تظهر تقدم المحامي رامي الشواورة

وطنا اليوم – أغلقت صناديق الاقتراع في انتخابات نقابة المحامين والذي يتنافس في الانتخابات لمركز النقيب أربعة مرشحين، وهم: رامي الشواورة، ويحيى أبو عبود، ومازن ارشيدات، وأمين الخوالدة، فيما يتنافس 46 مرشحا على 10 مقاعد مخصصة للمجلس.

وبحسب النتائج الأولية تقدم المرشح “رامي الشواورة” فيما يقترب منه المرشح “يحيى أبو عبود”، حيث تقدم المحامي رامي الشوارورة بمجموعة أصوات 2950 صوت

فيما المحامي يحيى أبو عبود 2640 صوت

والمحامي مازن رشيدات 2465 صوت لغاية هذا الوقت .

ومن المتوقع أن تتجه الأمور إلى إجراء جولة ثانية للانتخابات في الساعة 12 صباحاً.