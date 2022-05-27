الملكة رانيا تعنى والدها: اللهم ارحم الأنفس الطيبة

وطنا اليوم:نعت جلالة الملكة رانيا العبدالله، والدها الدكتور فيصل صدقي الياسين، الذي انتقل إلى رحمته تعالى اليوم الجمعة.

وقالت جلالتها عبر انستغرام: ” ‎اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع قبورهم واجمعنا بهم في جناتك واجبر كسر قلوبنا على فراقهم”.

وأضافت ” ‎اللهمّ افتح أبواب السماءِ لروحِ أبي، وأبوابَ رحمتك وجنّتك، اللهمّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، اللهم يمّن كتابهُ وهوّن حسابهُ وليّن ترابهُ وثبته عند سؤاله وألهمه حسن جوابه”.

وغيب الموت الدكتور فيصل الياسين، عن عالمنا صباح يوم الجمعة.

وولد الياسين في مدينة طولكرم الفلسطينية عام 1934، وأكمل دراسته الثانوية فيها قبل أن ينتقل إلى مصر لدراسة الطب في جامعة القاهرة ومن ثم يتوجه بعدها بسنوات للاختصاص بالجراحة وطب الأطفال في ايرلندا الشمالية.

في عام 1961 انتقل إلى الكويت بعد أن حصل على وظيفة في وزارة الصحة الكويتية، ليقوم بعدها بفترة وجيزة بافتتاح عيادته الخاصة كواحد من أوائل الأطباء العرب الذين حصلوا على ترخيص. وبعد ثلاثين عاماً قضاها ممارساً مهنة الطب، عاد إلى الأردن ليتقاعد ويستقر فيها حتى انتقل إلى رحمة الله تعالى الجمعة 27 أيار 2022