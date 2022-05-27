أبطال مؤتة يحرزون المركز الثاني في بطولة خماسي كرة القدم للصالات على مستوى الجامعات الأردنية

وطنا اليوم:تأهل أبطال فريق جامعة مؤتة،لنهايات بطولة خماسي كرة القدم للصالات بمشاركة ١٩ جامعة حكومية وخاصة ليحصد المركز الثاني بحصوله على ستة اهداف مقابل ثمانية لفريق الاردنية الحاصل على لقب البطولة .

ووفقا لعميد شؤون الطلبة الدكتور ماجد الصعوب في الجامعة فأن المبارة النهائية التي جرت مابين جامعة مؤتة والاردنية ، عقب سلسلة مباريات مع فرق الحامعات الأخرى المشاركة ومشيرا الى أن الجامعة الاردنية حصلت على لقب البطولة بتقدمها بالاشواط الاضافية والتي حسمت خلالها فوزها بثمانية اهداف مقابل ستة لمؤتة .

وأضاف بأن انجاز مؤتة الرياضي هذا يمثل ثمرة الجهود التي يقوم عليها مشرفو الأنشطة الرياضية ومدريبيها للنهوض بفرق الجامعة وادائها الذي يؤهلها للمنافسة والفوز في مختلف البطولات والمباريات على مستوى الوطن وخارجه .

وبدوره ثمن رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان لفريق الجامعة فوزهم و تميزهم وانجازاتهم النوعية في المجال الرياضي والتي تمثل اضافة لمسيرة الجامعة وعطاءها ومؤكدا بأن ماحققه ابطال مؤتة في هذه المباراة التي اتسمت بالحماسة والتنافسية مؤشرا على جهود مقدرة من قبل الجامعة وعمادة شؤون الطلبة وأسرتها الواحدة لفرسان الصرح العلمي المتميز بكافة نشاطاته وبرامجه خاصة تلك التي يشارك فيها مع جامعتنا الأخرى .