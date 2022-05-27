بحضور امين عمان … امانة عمان تواصل فعالياتها الاحتفالية بعيد الاستقلال

وطنا اليوم – واصلت امانة عمان ، امس الخميس ، بحضور امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، برنامج الاحتفالية الوطنية ، بمناسبة عيد الاستقلال التي تقام في الساحة الهاشمية والمدرج الروماني ومسرح الاوديون وحدائق الجبيهة .

الامسيات العمانية بهذه المناسبة الوطنية تحاكي فعالياتها من المعزوفات الموسيقية والفن الرفيع لاغاني وطنية وعروض من الفلكلور الاردني الى جانب جمالية المشهد العام للحضور الكبير من المواطنين التي تبين مدى العشق الكبير لقائد المسيرة الملك عبدالله الثاني ولتراب هذا الوطن الغالي .

واقيم في مسرح الاوديون عرض لشخصيات كرتونية ومسرحية للاطفال ( أردننا بيتنا ) ، وحفلات DJ ، ومسرحية سجل أنا عربي للعم غافل .

وعلى مسرح المدرج الروماني شملت الفعاليات معزوفات لفرقة الحسين الموسيقية ، وعرض لفرقة أمانة عمان ، ومسابقات وجوائز ، وقدم الفنان يحيى صويص والفنانة زين عوض اغاني وطنية لاقت تفاعلاً كبيراً من الحضور .

وفي الساحة الهاشمية تواصل معرض المنتوجات الحرفية والأشغال التراثية والبازارات للجمعيات الأردنية مع فعاليات الرسم على الوجه وفقرات المشي على العصي ومحطات نفخ البالونات ، ومحطات الالعاب التفاعلية ، والألعاب الهوائية .

وفي حدائق الجبيهة لليوم الثاني تواصلت الفعاليات و تضمنت أنشطة وفقرات متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة مثل ألالعاب ومسابقات كرنفالية وسينما خارجية تعرض أفلاماً للأطفال وفقرات ترفيهية وعروض موسيقية، وعروض بأزياء تنكرية، وعروض ألعاب خفة اليد .

وخصصت الامانة في الحديقة ضمن الفعاليات مناطق للمطاعم والجلوس متعددة في اجواء موسيقية رائعة، وتصاميم إبداعية بإضاءات جميلة تملأ المكان.

واعرب المواطنين عن شكرهم لامانة عمان التي اتاحت لهم هذه المساحة للاحتفال بالعيد السادس والسبعين لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية وسط اجواء كرنفالية وفعاليات تناسب كافة شرائح المجتمع، مثمنين إعادة تأهيل الحدائق وافتتاحها كمتنزه عام لخدمتهم .

يذكر أن عدد الحضور لليوم الثاني للإحتفالات بمناسبة عيد الاستقلال في المدرج الروماني والساحة الهاشمية وصل إلى ما يزيد عن 25 الف شخص .