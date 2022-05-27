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نقابة أصحاب المعاصر الأردنية تشارك بمعرض ازمير الدولي للزيتون

27 مايو 2022
نقابة أصحاب المعاصر الأردنية تشارك بمعرض ازمير الدولي للزيتون

 

وطنا اليوم –   يغادر وفد من النقابة العامة لاصحاب المعاصر ومنتجو الزيتون الاردنية
للمشاركة في معرض ازمير الدولي للزيتون وزيت الزيتون
اكبر معرض متخصص في قطاع الزيتون وصناعة زيت الزيتون في الشرق الاوسط وذلك في الفترة الواقعة ما بين 26-29 ايار /2022م
حيث يشارك في هذا المعرض معظم دول الشرق الاوسط المنتجة لزيت الزيتون وينافس فيه عدد من المنتجين والمزارعين والشركات المنتجة للزيتون وزيت الزيتون وتعبئته ,
تهدف النقابة من خلال هذه المشاركة الارتقاء بصناعة وانتاج وتسويق زيت الزيتون الاردني وجعل الاردن مركزا اقليميا لتسويق وتوزيع منتجات زيت الزيتون لما يمتاز به الاردن من موقع جيوسياسي مميز ويمتاز بجودة الزيتون الاردني وزيته, مقارنة بغيره من الدول


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