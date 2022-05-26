طلبة معهد النانو تكنولوجي يصممون أصغر علم للأردن

وطنا اليوم:قام فريق من طلبة ومهندسي وأساتذة معهد النانو تكنولوجي في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بتصميم وتنفيذ أصغر علم للأردن باستخدام تقنية النانو تكنولوجي بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال الـ76.

وتقوم التقنية بزراعة أسلاك أكسيد الخارصين النانوية على رقائق السيليكون، وتم طلائها بطبقة رقيقة من الذهب الخالص بسماكة 3 نانومتر حيث بلغت أبعاد هذا العلم (3ملم*2ملم) تقريبا، وبدقة ووضوح تصل لغاية 10 نانومتر النانومتر يعادل واحد بالمليار من المتر