وفاة و 10 إصابات بحادث تصادم في الرويشد

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 10 آخرون إثر حادث تصادم وقع اليوم الخميس بين مركبتين بمنطقة الرويشد .

وذكرت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان اليوم، أن كوادر دفاع مدني المفرق تعاملت اليوم مع حادث تصادم بين مركبتين بمنطقة الرويشد، حيث نتج عن الحادث وفاة وإصابة 10 بجروح، حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في المكان وإخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى الرويشد الحكومي، مشيرة الى أن الإصابات قيد العلاج وتم فتح تحقيق مروري بالحادث.