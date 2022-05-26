وفاة و10 إصابات بحادث تصادم في المفرق

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب 10 آخرين، الخميس، بحادث تصادم بين حافلتين في منطقة الكرامة لواء الرويشد بمحافظة المفرق.

وقال مصدر، إن كوادر الدفاع المدني تعاملت مع الحادث، حيث تم إخلاء الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى البادية الشمالية، مشيرا إلى أن حالة المصابين العامة وصفت بالمتوسطة.

وأضاف أن مرتبات الدوريات الخارجية عملت إزالة العوائق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها