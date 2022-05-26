بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

الزراعيين تبدي تخوفها من حملات المقاطعة الشعبية للدجاج والبيض

26 مايو 2022
الزراعيين تبدي تخوفها من حملات المقاطعة الشعبية للدجاج والبيض

وطنا اليوم:تتابع نقابة المهندسين الزراعيين باهتمام ما يدور عن دعوات لمقاطعة المنتجات الزراعية نتيجة ارتفاع الأسعار الذي يشهده السوق المحلي للعديد من المنتجات بما فيها المنتجات الحيوانية (الدجاج و البيض ) وعليه فإن النقابة تؤكد ما يلي :

– إن القطاع الزراعي يمثل ركيزة هامة في أمننا الغذائي لمملكتنا الحبيبة, و هو القطاع الذي أثبت أهميته وتميزه في توفير المنتجات الزراعية أثناء أزمة كورونا والحفاظ على استمرارية تدفقها للمواطنين, وهو ما يحتاج اليوم إلى تضافر جميع الجهود للحفاظ على هذا التميز, وضمان وصول المنتجات ضمن كلف سعرية تناسب المواطن و تحافظ على قدرة المزارعين والمنتجين للاستمرار بدورهم الإنتاجي في القطاع الزراعي.

– إن ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية يعود إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع مدخلات الإنتاج و خاصة الأعلاف و التي ارتفعت بنسبة 70% خلال الأشهر الأربعة الماضية و بالتحديد مادتي الذرة والصويا و التي تعتبر عنصراً أساسياً لتغذية الدواجن والأبقار وتشكل أكثر من 75% من تكاليف التربية، و ارتفاع تكاليف الشحن لاستيرادها نسبة تتجاوز 10% منذ بداية هذا العام.

– إن آلية تحديد السقوف السعرية للمنتجات الزراعية والحيوانية منها تحتاج إلى تشكيل إطار تشاوري أوسع من المعمول به حالياً لدراسة كافة التكاليف الحقيقية والخروج بتوافقات تزيد من الثقة بين الجهات الرسمية والمواطنين و المنتجين في القطاع الزراعي.

– إن دعوات المقاطعة للمنتجات الزراعية و إن كانت تندرج تحت إطار الحرية في التعبير عن الرأي الذي نقره جميعاً, إلا أن النقابة تعرب عن تخوفها أن تؤدي مثل هذه الدعوات إلى إضعاف قدرة الحيازات الزراعية الصغيرة على الاستمرار في الإنتاج، وبالتالي خروجهم من السوق، و خسارة العديد من الوظائف، وعدم انخفاض الأسعار، وبالتالي خلق إشكاليات جديدة فقط دون التوصل الى حلول.

– اليوم نؤكد في نقابة المهندسين الزراعيين أننا بحاجة إلى إطار وطني تكاملي للقطاع الزراعي تجتمع فيه جميع المؤسسات ذات العلاقة لنخرج من خلاله بقرارات للتنفيذ تضمن وصول المنتجات الزراعية بكلف مناسبة للمواطنين و تحافظ من جهة أخرى على قدرة القطاع الزراعي على أداء مهامه في توفير امننا الغذائي في مملكتنا الأردنية الهاشمية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

03:09

“الجزيرة” تقرر إحالة ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

02:54

الشواربة يستعرض تحديات تواجه مدينة عمان

02:49

عاجل / الأجهزة الأمنية تعثر على جثة في منطقة جسر سلحوب

22:48

عندما يتجاوز الوطن حدود الموقع والمساحة عيد الاستقلال وقصته

22:45

حماس في مرمى الانتقادات بسبب ازدواجية الخطاب

22:44

ماذا عن وسام التربية؟؟

22:29

موقتة الفيصلي توجل تعيين مدير إداري .. الرمثا يتجاوز ال 40 الف .. عرض بحريني لخطاب

22:22

المناجم والتعدين” تهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الكبيرة بعيد الاستقلال

21:19

الاف الاردنيون يتوافدون الى مدينة الحسن الرياضية لليوم الثاني لحضور فعاليات عيد الاستقلال في اربد

20:57

جسر جوي يومي بين الخليج وقطر لنقل المشجعين خلال كأس العالم

20:52

مسيرة ضخمة للدراجات النارية تنطلق من زين وصولاً إلى ميدان الراية

20:38

الحاج توفيق: الاردن يستورد الدجاج من البرازيل وامريكا

20:34

حفل تأبين للسياسي والمفكر الراحل أبو عودة

20:16

العمل الاسلامي يعيد انتخاب العضايلة أمينا عاما للحزب

20:14

انخفاض جرائم المخدرات نحو 5% العام الماضي

20:07

العمل الإسلامي” ينتخب 18 عضواً مكملاً لمجلس الشورى

19:57

السالم يفتتح المؤتمر الطبي الدولي العاشر

19:36

شركة الأسواق الحرة الأردنية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال

19:35

الأردنيون للاستقلال يهتفون ويزينون وطنهم بالعلم الأردني

19:34

نقل الطفل هارون للعلاج خارج البلاد على نفقة الملك

19:24

النائب العام الفلسطيني يكشف تفاصيل اغتيال أبو عاقلة

19:20

الفصائل الفلسطينية في غزة: إعلان حالة الاستنفار العام

19:19

قهوجي : لبنان ينهار

19:13

بعد عام من إصابتها برصاصة..طفلة لبنانية عالجها الأردن تعود للحياة

19:08

المومني يتحدث عن ذكرى الاستقلال

19:05

مجموعة كشافة ومرشدات مار جريس تجوب شوارع البلدة احتفالآ بعيد الاستقلال

19:02

العزيمة تقدم الجوائز والكؤوس في بطولة الإستقلال 76

17:12

عساف لوطنا اليوم: احترم قرار الإدارة ولايوجد خلافات من خلالي

16:56

جامعة عمان الأهلية تهنىء بمناسبة عيد الاستقلال

16:54

ضبط مطلق النار الذي أصاب طفلاً في أحد الأفراح بالمفرق

16:45

الفايز: الأردن يُجري اصلاحات شاملة تستهدف ترسيخ الديمقراطية

16:20

طلبة معهد النانو تكنولوجي يصممون أصغر علم للأردن

16:07

اعلان أسماء المدخرين الذين انطبقت عليهم الشروط للحج

15:59

لم يستطيعوا إليه سبيلاً .. الإعلان عن تكاليف الحج تُغضب المغاربة والجزائريين

15:52

عدد من اعضاء مجموعة وطنا اليوم تلتقي الروابدة والعبادي وشخصيات سياسية

15:41

وفاة و 10 إصابات بحادث تصادم في الرويشد

15:10

الحرس الملكي الخاص والحرس الاميري الكويتي ينفذان تمريناً عسكرياً مشتركاً

15:07

دعوة مزارعي الزيتون للري التكميلي خلال أيار

15:00

عشيرة اليعاقبة تُبارك للدّكتورة حنان عيسى ملكاوي لحصولها على وسام الملك عبدالله الثّاني بن الحسين للتّميز من الدرجة الثّانية

14:59

لبنان الى اين

14:57

جمجوم : الدواجن لن تعود للاسعار القديمة وسنحرك دعوى قضائية ضد حماية المستهلك

14:48

تعرفوا على خطبة الجمعة ليوم غد

14:36

الليلي يطالب بكامل مستحقاته المالية من الفيصلي

13:59

وفاة و10 إصابات بحادث تصادم في المفرق

13:51

فاعليات حزبية ومجتمعية: الأردن يمضى بثقة لبناء الدولة العصرية

13:30

عاجل|عطل فني يتسبب بوقف تزويد المياه عن عدد من مناطق اربد

13:14

القبض على شخص اطلق عيار ناري وتسبب بكسر جمجمة طفل

13:11

حداد: أين انجازات الوزارة..؟

وفيات

وفيات الخميس 26-5-2022محمد مطلب المجالي ينعى الصحافي محمد الخوالدةوالدة رئيس الديوان الملكي الاسبق جواد العناني في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-5-2022الداعية الشيخ أحمد القطان في ذمة الله