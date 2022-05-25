اسرة جامعة البتراء تهنئ وتبارك لدكتور مياس الريماوي عميد البحث العلمي لحصوله وسام من الدرجة الثالثة

وطنا اليوم_تتقدم أسرة جامعة البترا ممثلة بالأستاذ الدكتور مروان المولا رئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين الاكاديمية والإدارية وكافة طلبة الجامعة بأسمى التهاني والتبريكات إلى

الاستاذ الدكتور مياس الريماوي عميد البحث العلمي عضو هيئة التدريس بكلية الصيدلة والعلوم الطبية في الجامعة .



لحصوله على وسام الملك عبدالله ابن الحسين من الدرجة الثالثة تقديرا لدوره الكبير في مجال الاختراعات ولديه اكثر من ٣٠ براءة اختراع مسجله في ٧٥ دولة تحول عدد منها إلى منتجات تجارية ساهمت ابحاثه بفتح آفاق علميه لإيجاد علاجات لعدد من الأمراض

متمنين له دوام التقدم والتميز والنجاح