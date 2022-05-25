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جامعة عمان الأهلية تكرم ذوي الشهيدة شيرين أبو عاقلة

25 مايو 2022
جامعة عمان الأهلية تكرم ذوي الشهيدة شيرين أبو عاقلة

وطنا اليوم:أقامت جامعة عمان الأهلية حفل تأبين وتكريم لروح الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة بحضور ذويها، حيث استقبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان في مكتبه اليوم الاربعاء 25-5-2022 شقيق الشهيدة السيد أنطون أبو عاقلة وعائلتها، ومن ثم تم اصطحاب ضيوف الجامعة للحفل الذي حضره نواب رئيس الجامعة والسادة العمداء ومدراء المراكز والدوائر في الجامعة بالإضافة لمجموعة من الطلبة.
وبدأ الحفل الذي أقيم في مدرج نزار قباني بالوقوف دقيقة صمت تكريماً لروح الشهيدة، تلاها كلمة لرئيس الجامعة الذي استعرض حجم المصاب والدور الأردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في دعم صمود الشعب الفلسطيني امام ممارسات جيش الاحتلال ومحاولات تكميم الأفواه كما حصل في حادثة اغتيال الشهيدة أبو عاقلة.
داعياً أن نعيش جميعاً لحظات استقلال فلسطين المحتلة والتي تقدم يومياً مواكب من الشهداء المقاومين، سيما وأننا نحتفل اليوم في الذكرى السادسة والسبعون لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
من ثم تحدث شقيق الشهيدة السيد أنطون أبو عاقلة عن الحادثة وألمها وواقعها وكيف كانت “شيرين” والتي استشهدت خلال أداء واجبها الصحفي والوطني، تعمل ليل نهار لإيصال الألم والمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
وفي نهاية الحفل قدم رئيس الجامعة المنحة الدراسية التي خصصها رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر أحمد الحوراني للمساهمة في تخليد ذكرى الشهيدة من خلال استكمال رسالتها ومسيرتها المهنية.
وكانت الجامعة قد خصصت منذ وقوع الحادثة الأليمة منحة دراسية في درجة البكالوريوس لدراسة تخصص التصميم السينمائي والتلفزيوني والمسرحي

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