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اورنج تحتفل بعيد الاستقلال على طريقتها الخاصه
25 مايو 2022
وطنا اليوم:بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعون نشرت شركة اورنج الفيديو التالي :
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02:54
الشواربة يستعرض تحديات تواجه مدينة عمان
02:49
عاجل / الأجهزة الأمنية تعثر على جثة في منطقة جسر سلحوب
22:48
عندما يتجاوز الوطن حدود الموقع والمساحة عيد الاستقلال وقصته
22:45
حماس في مرمى الانتقادات بسبب ازدواجية الخطاب
22:44
ماذا عن وسام التربية؟؟
22:29
موقتة الفيصلي توجل تعيين مدير إداري .. الرمثا يتجاوز ال 40 الف .. عرض بحريني لخطاب
22:22
المناجم والتعدين” تهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الكبيرة بعيد الاستقلال
21:19
الاف الاردنيون يتوافدون الى مدينة الحسن الرياضية لليوم الثاني لحضور فعاليات عيد الاستقلال في اربد
20:57
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