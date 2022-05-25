أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ القائد والوطن بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين‎‎

وطنا اليوم:ترفع أسرة جامعة فيلادلفيا أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ، وإلى ولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وإلى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة، بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية السادس والسبعين .

وبهذه المناسبة الوطنية الكبيرة قال رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور معتز الشيخ سالم إن الوطن بُني بإرادة وعزم القيادة الهاشمية والشعب الأردني، عبر مراحل النشأة والتطوير والبناء والازدهار، سائلين الله عز وجل أن يديم على الوطن نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ أردننا الغالي من كل مكروه ،ومتمنيا دوام التقدم والازدهار لوطننا العزيز في ظل القيادة الهاشمية المظفرة.

وكل عام والوطن وقائد الوطن بألف خير.