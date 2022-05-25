الشبول : الأردن دولة عصرية يعرفها القاصي والداني

وطنا اليوم:قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول: الأردن اليوم دولة عصرية يعرفها القاصي والداني بمواقفها وشجاعة قيادتها ونبل شعبها.

وأكد الشبول، أن عيد الاستقلال هذا العام له رمزية مختلفة كونه يتزامن مع دخول المملكة في مئويتها الثانية، وعليه كان القرار في مواصلة الاحتفالات 3 أيام على غير المعتاد، وأن تأخذ جوانب ثقافية وفنية وترفيهية تشير إلى تاريخ هذه الدولة.

وقال خلال مداخلته على إذاعة “جيش إف إم”، إن عيد الاستقلال مدعاة للفخر والإعتزاز على ما تم إنجازه على مدى السنوات الماضية سواء من خلال مرور 76 عاماً على استقلال المملكة، و100 عام من عمر الدولة.

وأضاف أن الأردن أصبحت دولة يشاد بدورها ومواقفها على مستوى العالم، وهذا يُسجل للشعب والقيادة الذي انتصر على التحديات، لذلك اليوم نُعبر في هذا العيد على ثقتنا في تجاوز الصعوبات والتحديات التي نواجهها جميعها