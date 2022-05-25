“مانشستر يونايتد حثالة” على شاشة بي بي سي

وطنا اليوم:اعتذرت شركة الـ”بي بي سي” البريطانية بعد ظهور رسالة على شاشة قناتها الإخبارية تقول “مانشستر يونايتد حثالة”، مرجعة ذلك إلى خلل فني بحسب بيان رسمي.

وظهر النص على شريط الأخبار في الجزء السفلي من الشاشة، أثناء بث أخبار عن رياضة التنس بعد الساعة الـ09:30 مباشرة الثلاثاء، وذلك على القناة الإخبارية التي تبث باللغة الإنجليزية في بريطانيا.

وفي وقت لاحق من صباح الثلاثاء، اعتذرت مقدمة البرامج، أنيتا ماكفي، لكل مشجعي مانشستر يونايتد الذين ربما تعرضوا للإهانة.

وقالت إن الخطأ حدث عندما كان شخص ما يتعلم كيفية تشغيل شريط الأخبار، وكان “يكتب أشياء عشوائية”.

وقالت ماكفي للمشاهدين: “قبل قليل، ربما لاحظ بعضكم شيئًا غير عادي بالمرة على شريط الأخبار الذي يمتد على طول الجزء السفلي من الشاشة، إذ ظهر تعليق حول مانشستر يونايتد، وآمل ألا يشعر مشجعو مانشستر يونايتد بالإهانة منه”.

وأردفت: “اسمحوا لي فقط أن أشرح ما كان يحدث: خلف الكواليس، كان هناك شخص ما يتدرب على تعلم كيفية استخدام الشريط ووضع نص على الشريط، لذلك كان يكتب أشياء عشوائية غير جادة وظهر هذا التعليق”.

وتابعت: “لذا أعتذر إذا كنتم قد رأيتم ذلك وتعرضتم للإهانة وأنتم من محبي مانشستر يونايتد”، وأضافت: “لكن من المؤكد أن هذا كان خطأ ولم يكن من المقصود أن يظهر على الشاشة. إذن كان هذا ما حدث. اعتقدنا أنه من الأفضل شرح ذلك لكم”.

ولاحقا، أصدرت “بي بي سي” بيانا قالت فيه إنه “كان هناك خلل فني أثناء التدريب على استخدام شريط الأخبار التجريبي الخاص بنا، والذي انتقل إلى البث الحي لبضع ثوان”.

وأضافت: “نعتذر عن أي إساءة على الهواء”