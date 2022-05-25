بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. منوعات

“مانشستر يونايتد حثالة” على شاشة بي بي سي

25 مايو 2022
“مانشستر يونايتد حثالة” على شاشة بي بي سي

وطنا اليوم:اعتذرت شركة الـ”بي بي سي” البريطانية بعد ظهور رسالة على شاشة قناتها الإخبارية تقول “مانشستر يونايتد حثالة”، مرجعة ذلك إلى خلل فني بحسب بيان رسمي.
وظهر النص على شريط الأخبار في الجزء السفلي من الشاشة، أثناء بث أخبار عن رياضة التنس بعد الساعة الـ09:30 مباشرة الثلاثاء، وذلك على القناة الإخبارية التي تبث باللغة الإنجليزية في بريطانيا.
وفي وقت لاحق من صباح الثلاثاء، اعتذرت مقدمة البرامج، أنيتا ماكفي، لكل مشجعي مانشستر يونايتد الذين ربما تعرضوا للإهانة.
وقالت إن الخطأ حدث عندما كان شخص ما يتعلم كيفية تشغيل شريط الأخبار، وكان “يكتب أشياء عشوائية”.
وقالت ماكفي للمشاهدين: “قبل قليل، ربما لاحظ بعضكم شيئًا غير عادي بالمرة على شريط الأخبار الذي يمتد على طول الجزء السفلي من الشاشة، إذ ظهر تعليق حول مانشستر يونايتد، وآمل ألا يشعر مشجعو مانشستر يونايتد بالإهانة منه”.
وأردفت: “اسمحوا لي فقط أن أشرح ما كان يحدث: خلف الكواليس، كان هناك شخص ما يتدرب على تعلم كيفية استخدام الشريط ووضع نص على الشريط، لذلك كان يكتب أشياء عشوائية غير جادة وظهر هذا التعليق”.
وتابعت: “لذا أعتذر إذا كنتم قد رأيتم ذلك وتعرضتم للإهانة وأنتم من محبي مانشستر يونايتد”، وأضافت: “لكن من المؤكد أن هذا كان خطأ ولم يكن من المقصود أن يظهر على الشاشة. إذن كان هذا ما حدث. اعتقدنا أنه من الأفضل شرح ذلك لكم”.
ولاحقا، أصدرت “بي بي سي” بيانا قالت فيه إنه “كان هناك خلل فني أثناء التدريب على استخدام شريط الأخبار التجريبي الخاص بنا، والذي انتقل إلى البث الحي لبضع ثوان”.
وأضافت: “نعتذر عن أي إساءة على الهواء”


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

03:09

“الجزيرة” تقرر إحالة ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

02:54

الشواربة يستعرض تحديات تواجه مدينة عمان

02:49

عاجل / الأجهزة الأمنية تعثر على جثة في منطقة جسر سلحوب

22:48

عندما يتجاوز الوطن حدود الموقع والمساحة عيد الاستقلال وقصته

22:45

حماس في مرمى الانتقادات بسبب ازدواجية الخطاب

22:44

ماذا عن وسام التربية؟؟

22:29

موقتة الفيصلي توجل تعيين مدير إداري .. الرمثا يتجاوز ال 40 الف .. عرض بحريني لخطاب

22:22

المناجم والتعدين” تهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الكبيرة بعيد الاستقلال

21:19

الاف الاردنيون يتوافدون الى مدينة الحسن الرياضية لليوم الثاني لحضور فعاليات عيد الاستقلال في اربد

20:57

جسر جوي يومي بين الخليج وقطر لنقل المشجعين خلال كأس العالم

20:52

مسيرة ضخمة للدراجات النارية تنطلق من زين وصولاً إلى ميدان الراية

20:38

الحاج توفيق: الاردن يستورد الدجاج من البرازيل وامريكا

20:34

حفل تأبين للسياسي والمفكر الراحل أبو عودة

20:16

العمل الاسلامي يعيد انتخاب العضايلة أمينا عاما للحزب

20:14

انخفاض جرائم المخدرات نحو 5% العام الماضي

20:07

العمل الإسلامي” ينتخب 18 عضواً مكملاً لمجلس الشورى

19:57

السالم يفتتح المؤتمر الطبي الدولي العاشر

19:36

شركة الأسواق الحرة الأردنية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال

19:35

الأردنيون للاستقلال يهتفون ويزينون وطنهم بالعلم الأردني

19:34

نقل الطفل هارون للعلاج خارج البلاد على نفقة الملك

19:24

النائب العام الفلسطيني يكشف تفاصيل اغتيال أبو عاقلة

19:20

الفصائل الفلسطينية في غزة: إعلان حالة الاستنفار العام

19:19

قهوجي : لبنان ينهار

19:13

بعد عام من إصابتها برصاصة..طفلة لبنانية عالجها الأردن تعود للحياة

19:08

المومني يتحدث عن ذكرى الاستقلال

19:05

مجموعة كشافة ومرشدات مار جريس تجوب شوارع البلدة احتفالآ بعيد الاستقلال

19:02

العزيمة تقدم الجوائز والكؤوس في بطولة الإستقلال 76

17:12

عساف لوطنا اليوم: احترم قرار الإدارة ولايوجد خلافات من خلالي

16:56

جامعة عمان الأهلية تهنىء بمناسبة عيد الاستقلال

16:54

ضبط مطلق النار الذي أصاب طفلاً في أحد الأفراح بالمفرق

16:45

الفايز: الأردن يُجري اصلاحات شاملة تستهدف ترسيخ الديمقراطية

16:20

طلبة معهد النانو تكنولوجي يصممون أصغر علم للأردن

16:07

اعلان أسماء المدخرين الذين انطبقت عليهم الشروط للحج

15:59

لم يستطيعوا إليه سبيلاً .. الإعلان عن تكاليف الحج تُغضب المغاربة والجزائريين

15:52

عدد من اعضاء مجموعة وطنا اليوم تلتقي الروابدة والعبادي وشخصيات سياسية

15:41

وفاة و 10 إصابات بحادث تصادم في الرويشد

15:10

الحرس الملكي الخاص والحرس الاميري الكويتي ينفذان تمريناً عسكرياً مشتركاً

15:07

دعوة مزارعي الزيتون للري التكميلي خلال أيار

15:00

عشيرة اليعاقبة تُبارك للدّكتورة حنان عيسى ملكاوي لحصولها على وسام الملك عبدالله الثّاني بن الحسين للتّميز من الدرجة الثّانية

14:59

لبنان الى اين

14:57

جمجوم : الدواجن لن تعود للاسعار القديمة وسنحرك دعوى قضائية ضد حماية المستهلك

14:48

تعرفوا على خطبة الجمعة ليوم غد

14:36

الليلي يطالب بكامل مستحقاته المالية من الفيصلي

13:59

وفاة و10 إصابات بحادث تصادم في المفرق

13:51

فاعليات حزبية ومجتمعية: الأردن يمضى بثقة لبناء الدولة العصرية

13:30

عاجل|عطل فني يتسبب بوقف تزويد المياه عن عدد من مناطق اربد

13:14

القبض على شخص اطلق عيار ناري وتسبب بكسر جمجمة طفل

13:11

حداد: أين انجازات الوزارة..؟

وفيات

وفيات الخميس 26-5-2022محمد مطلب المجالي ينعى الصحافي محمد الخوالدةوالدة رئيس الديوان الملكي الاسبق جواد العناني في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-5-2022الداعية الشيخ أحمد القطان في ذمة الله