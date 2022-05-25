الفوسفات تهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الكبيرة بعيد الاستقلال

وطنا اليوم:هنأ رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية الدكتور محمد الذنيبات، وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة وجميع العاملين فيها، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين للمملكة.

وأعرب الدكتور الذنيبات عن اصدق التهاني لجلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الكبيرة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلب كل اردني، مستذكرا الانجازات الكبيرة التي شهدتها المملكة في عهد جلالة الملك في جميع المجالات.

واكد الدكتور الذنيبات، أن الأسرة الأردنية، وهي تحتفل بهذه المناسبة الوطنية الغالية، تشعر بالفخر والاعتزاز لما حققه الأردن بقيادته الهاشمية الحكيمة من تطور وازدهار، وتتطلع الى مزيد من البناء والتقدم ونحن نلج بكل ثقة للمئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية.

وأكد أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية، ستبقى رافدا مهما للاقتصاد الوطني وداعما لمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته، تستلهم حكمة القيادة ورؤاها لخدمة الأردن وتعزيز أمنه واستقراره ورفاه مواطنيه، سائلا العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني والوطن الغالي بمزيد من التقدم والازهار.