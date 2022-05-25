“المركزي” يلغي ترخيص أحد البنوك العاملة بالأردن

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة البنك المركزي الأردني، إلغاء الترخيص الممنوح لبنك الكويت الوطني – الأردن، اعتبارا من نهاية اليوم الأربعاء الموافق 25/5/2022.

ويأتي ذلك استنادا لأحكام المادة (12/ز) من قانون البنك المركزي الأردني رقم (23) لسنة 1971 وتعديلاته، وسندا لأحكام المادة (18/و) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته.

إلى ذلك، أعلن بنك الكويت الوطني – الأردن، عن إتمام تنفيذ اتفاقية بيع جميع الأعمال المصرفية التابعه له في الأردن، لصالح بنك الاستثمار العربي الأردني، وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء 25/5/2022.

وأكد أنه سيتم في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم، تحويل مجمل موجودات ومطلوبات البنك تلقائيا إلى بنك الاستثمار العربي الأردني، بما في ذلك حسابات وودائع وقروض عملاء البنك