ابداع يتجلى في ملتقى الريادة

شدني ملتقى الابداع والريادة الثالث الذي نظمه مركز الابداع والحاضنات في جامعة فيلادلفيا بإشراف الأستاذ الدكتور عصام نجيب الفقهاء عميد التعلم عن بعد، وافتتحه معالي الأستاذ الدكتور مروان كمال رئيس مجلس أمناء الجامعة بحضور رئيس الجامعة ونائب الرئيس ومستشارا الرئيس والعمداء والمدراء والطلبة وبمشاركة كبيرة لمشاريع الأعمال الريادية وخدمة المجتمع والبحوث التقنية والتطبيقية والأعمال الفكرية والأدبية والفنية من الأردن وعدد من الدول العربية، وهي عادة متميزة اعتادت عليها جامعة فيلادلفيا التي تحتل مكانة متطورة على المعايير العالمية.
والحقيقة كان هناك ابداع وانجاز وتقدم وتطور في المشاريع وافكارها، ووجدت ذلك الشغف في عيون أصحاب المشاريع وهم يتألقون في الشرح عن مشاريعهم بكل ثقة واقتدار.
وتنوعت الابداعات ولامست القلوب والأفئدة، وتجلت في كل المجالات وحظيت بالإعجاب والاشادة والتقدير.
تحية من القلب لكل أصحاب تلك المشاريع الريادية والابتكارية والمتطورة التي أثارت الإعجاب لكل الحاضرين…
وتحية لكل اللجان التنظيمية والمشرفة على اخراج هذا الملتقى بالصورة الابداعية التي جسدت طاقات طلابية نجحت في حضورها المتألق في أركان المهرجان وزواياه الجميلة…