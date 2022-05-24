بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. آراء واقلام

استقلالُ وطنٍ رغمَ أنفِ المِحنِ

25 مايو 2022
استقلالُ وطنٍ رغمَ أنفِ المِحنِ

بقلم : ماجد عبدالله الخالدي

لم أكن أملك أي تعبير يصف هذه المناسبة الغراء، المناسبة التي تفوق كل الوصوف والتعابير، وحتى الآن، وإلى الغد وما بعده من ايام واعوام، وبكل ما تبقى من العمر، لن نملك جميعنا أي تعبير يناسب، أو يليق بحجم هذه المناسبة العظيمة، العزيزة على قلوبنا، كما عزة وعظمة هذا الوطن.

وعن أي وطن نتحدث، وبمكانة هذا الوطن ماذا يمكننا أن نتحدث، وأن طال الكلام أو قصر، يبقى الأردن الشامخ هو المقام الذي لا يفيه حقه مقال، وتبقى صورته الفائقة الجمال هي اللوحة التي لا تصفها كلمات، ويبقى مليكه ذو القيادة الحكيمة، هو القائد الذي لا مثيل له، ويبقى شعبه الأبي، خير من ضرب الأمثلة في العطاء والتضحيات.

وعن الاستقلال نتحدث، والاستقلال ليس بالأمر الذي به نتغنى، لطالما أمتلك هذا الوطن ومنذ نشأته قيادة عُرِف عنها الحكمة والعزيمة والإصرار، وشعب اتصف بحب تلك القيادة، والتضحية من أجل سيادة هذه الأرض، إنما اليوم نحن نباهي العالم اجمع بوطن استقل رغم المحن، وطن صنع سيادته وفرضها على العالم كله بفضل الله تعالى اولا، وقيادته وشعبه الذان اثبتا صحة المقولة : “كما تكونوا يولى عليكم” فما كان هذا الشعب يوما الا حرٌّ أبي، فكانت قيادته حرّة أبية شامخة عزيزة.

نعم نتغنى بالوطن الذي قال عنه الحسين الباني طيب الله ثراه : “هذا الوطن الذي عشت له ما عشت، بين أصحاب الجباه العالية، والهامات التي لا تنحني لغير الله سبحانه وتعالى، سيظل عصيًّا على كل الاعاصير”، نعم نباهي بهذا الوطن، الذي قال عنه جلالة الملك عبدالله الثاني المعزز حفظه الله ورعاه : “بالرغم من كل التحديات، إلا أن وحدة الأردن الوطنية الراسخة، وتناغمه الاجتماعي، واجتنابه للعنف يزيده صلابة ومنعة كل مرة”.

نعم نعتز بهذا الوطن الذي قال عنه شهيد الوطن، دولة رئيس الوزراء وصفي مصطفى وهبي التل رحمه الله : “الأردن ولد في النار ولكنه لا لن يحترق الأردن وجد ليبقى”، نعم نكبر بهذا الوطن الذي وجد ليبقى، ونبقى به نتغنى، نتباهى، نعتز، نفخر ونكبر.

وفي عيد استقلالك السادس والسبعين يا وطني، لن اكتفي بتقديم التهنئة والتبريكات، بل ارفقهما بجملة كبيرة من الاعتذارات، لعجزي التام عن إيجاد ما يعطيك حقك من كلمات، فأنت الاجل مكانا والاسمى مقاما من أن تصفك، أو تصف مكانتك بقلوبنا مجرد عبارات، كل عام وانت الوطن الأعز، وكل عام وانا لك انتمي، وكل عام وانا لك جنديا مخلصا، أحميك بدمي، وبك احتمي.


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

مقالات ذات صلة

24 ساعة

03:09

“الجزيرة” تقرر إحالة ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية

02:54

الشواربة يستعرض تحديات تواجه مدينة عمان

02:49

عاجل / الأجهزة الأمنية تعثر على جثة في منطقة جسر سلحوب

22:48

عندما يتجاوز الوطن حدود الموقع والمساحة عيد الاستقلال وقصته

22:45

حماس في مرمى الانتقادات بسبب ازدواجية الخطاب

22:44

ماذا عن وسام التربية؟؟

22:29

موقتة الفيصلي توجل تعيين مدير إداري .. الرمثا يتجاوز ال 40 الف .. عرض بحريني لخطاب

22:22

المناجم والتعدين” تهنئ جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الكبيرة بعيد الاستقلال

21:19

الاف الاردنيون يتوافدون الى مدينة الحسن الرياضية لليوم الثاني لحضور فعاليات عيد الاستقلال في اربد

20:57

جسر جوي يومي بين الخليج وقطر لنقل المشجعين خلال كأس العالم

20:52

مسيرة ضخمة للدراجات النارية تنطلق من زين وصولاً إلى ميدان الراية

20:38

الحاج توفيق: الاردن يستورد الدجاج من البرازيل وامريكا

20:34

حفل تأبين للسياسي والمفكر الراحل أبو عودة

20:16

العمل الاسلامي يعيد انتخاب العضايلة أمينا عاما للحزب

20:14

انخفاض جرائم المخدرات نحو 5% العام الماضي

20:07

العمل الإسلامي” ينتخب 18 عضواً مكملاً لمجلس الشورى

19:57

السالم يفتتح المؤتمر الطبي الدولي العاشر

19:36

شركة الأسواق الحرة الأردنية تهنئ الوطن وقائده بعيد الاستقلال

19:35

الأردنيون للاستقلال يهتفون ويزينون وطنهم بالعلم الأردني

19:34

نقل الطفل هارون للعلاج خارج البلاد على نفقة الملك

19:24

النائب العام الفلسطيني يكشف تفاصيل اغتيال أبو عاقلة

19:20

الفصائل الفلسطينية في غزة: إعلان حالة الاستنفار العام

19:19

قهوجي : لبنان ينهار

19:13

بعد عام من إصابتها برصاصة..طفلة لبنانية عالجها الأردن تعود للحياة

19:08

المومني يتحدث عن ذكرى الاستقلال

19:05

مجموعة كشافة ومرشدات مار جريس تجوب شوارع البلدة احتفالآ بعيد الاستقلال

19:02

العزيمة تقدم الجوائز والكؤوس في بطولة الإستقلال 76

17:12

عساف لوطنا اليوم: احترم قرار الإدارة ولايوجد خلافات من خلالي

16:56

جامعة عمان الأهلية تهنىء بمناسبة عيد الاستقلال

16:54

ضبط مطلق النار الذي أصاب طفلاً في أحد الأفراح بالمفرق

16:45

الفايز: الأردن يُجري اصلاحات شاملة تستهدف ترسيخ الديمقراطية

16:20

طلبة معهد النانو تكنولوجي يصممون أصغر علم للأردن

16:07

اعلان أسماء المدخرين الذين انطبقت عليهم الشروط للحج

15:59

لم يستطيعوا إليه سبيلاً .. الإعلان عن تكاليف الحج تُغضب المغاربة والجزائريين

15:52

عدد من اعضاء مجموعة وطنا اليوم تلتقي الروابدة والعبادي وشخصيات سياسية

15:41

وفاة و 10 إصابات بحادث تصادم في الرويشد

15:10

الحرس الملكي الخاص والحرس الاميري الكويتي ينفذان تمريناً عسكرياً مشتركاً

15:07

دعوة مزارعي الزيتون للري التكميلي خلال أيار

15:00

عشيرة اليعاقبة تُبارك للدّكتورة حنان عيسى ملكاوي لحصولها على وسام الملك عبدالله الثّاني بن الحسين للتّميز من الدرجة الثّانية

14:59

لبنان الى اين

14:57

جمجوم : الدواجن لن تعود للاسعار القديمة وسنحرك دعوى قضائية ضد حماية المستهلك

14:48

تعرفوا على خطبة الجمعة ليوم غد

14:36

الليلي يطالب بكامل مستحقاته المالية من الفيصلي

13:59

وفاة و10 إصابات بحادث تصادم في المفرق

13:51

فاعليات حزبية ومجتمعية: الأردن يمضى بثقة لبناء الدولة العصرية

13:30

عاجل|عطل فني يتسبب بوقف تزويد المياه عن عدد من مناطق اربد

13:14

القبض على شخص اطلق عيار ناري وتسبب بكسر جمجمة طفل

13:11

حداد: أين انجازات الوزارة..؟

وفيات

وفيات الخميس 26-5-2022محمد مطلب المجالي ينعى الصحافي محمد الخوالدةوالدة رئيس الديوان الملكي الاسبق جواد العناني في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 24-5-2022الداعية الشيخ أحمد القطان في ذمة الله