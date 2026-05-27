باخرة سياحية تُقل نحو 3371 سائحا ترسو على شواطئ العقبة في أول أيام العيد

ساعتين ago
وطنا اليوم:رست على شواطئ مدينة العقبة، الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، الباخرة السياحية “AROYA” وعلى متنها نحو 3371 سائحاً، في مؤشر يعكس تنامي حركة السياحة البحرية إلى المملكة، ويعزز مكانة العقبة كوجهة رئيسية لسياحة البواخر في البحر الأحمر.
وكان في استقبال الباخرة لدى رسوّها في محطة السفن السياحية بميناء العقبة، مفوض السياحة والشباب ثابت النابلسي، بحضور فريق عمل محطة العقبة للسفن البحرية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي ، ومديري الأجهزة المعنية، وعدد من ممثلي القطاعين السياحي والبحري في العقبة.
وأكد النابلسي أن استقبال مدينة العقبة للباخرة السياحية “AROYA” يعكس المكانة المتنامية للعقبة على خارطة السياحة البحرية الإقليمية، ويؤكد جاهزية المدينة المستمرة لاستقبال السفن السياحية الكبرى، وتقديم خدمات متكاملة لزوارها.
وأشار إلى أن الباخرة وصلت وعلى متنها نحو 3371 سائحاً، غالبيتهم من الجنسية السعودية، إضافة إلى نحو 1049 فرداً من طاقمها، مبيناً أن استقبالها جاء بالتنسيق مع الوكيل البحري “قعوار للملاحة” والوكيل السياحي “ترافكو”، ضمن خطة تشغيلية وتنظيمية متكاملة لإدارة حركة الزوار وتنقلاتهم داخل المدينة والمواقع السياحية، بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم تجربة سياحية آمنة ومميزة.
وأضاف النابلسي أن البرنامج السياحي للزيارة يتضمن رحلات إلى البتراء ووادي رم وشواطئ العقبة، إلى جانب جولات داخلية للتعريف بالمقومات السياحية والتراثية التي تتميز بها المدينة، بما يسهم في تعزيز تجربة الزائر وتعظيم الأثر السياحي والاقتصادي للزيارة.
وأوضح أن استمرار وصول السفن السياحية إلى العقبة يمثل مؤشراً إيجابياً على تعافي ونمو قطاع سياحة البواخر، ويعزز من دور محطة العقبة للسفن السياحية في مرسى زايد، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبو ظبي، بما يدعم مكانة العقبة كبوابة بحرية رئيسية للسياحة في الأردن وعلى البحر الأحمر.


