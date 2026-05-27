140 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى

19 دقيقة ago
وطنا اليوم:أدى 140 ألف مصل، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات الاحتلال العسكرية، والحواجز الحديدية التي تُقيد دخولهم.
وعلّت التكبيرات إيذانا بحلول أول أيام العيد، وسط حشود كبيرة من المصلين، رغم تضييقات الاحتلال.
وامتلأت باحات المسجد بالمصلين وسط أجواء روحانية مميزة، رغم القيود والإجراءات التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة، وأبواب المسجد.
وانتشر المصلون في ساحات المسجد منذ ساعات الفجر، بينما تولت لجان النظام التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية تنظيم حركة الدخول والخروج.
وتواصل سلطات الاحتلال فرض إجراءات أمنية مشددة في مدينة القدس، ومحيط المسجد الأقصى، ومنع الآلاف من الدخول، تزامنا مع حلول عيد الأضحى


09:29

بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. حين يصبح الوطن قبلة الدعاء والفرح

09:24

الحجاج يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى بأول أيام عيد الأضحى

09:18

مدير عام مستشفى الجامعة الأردنيّة يُهنّئ بمناسبة عيد الأضحى المبارك

09:09

تراجع أسعار النفط وسط ترقب اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران

09:05

الأردنيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في جميع المحافظات

23:14

رئيس مراكز صحية أردنية وأكاديمي سابق في علم السموم يفكك “نظام الطيبات”: الدكتور سامي خوالدة هذا هو رأي الطب الشرعي

20:43

30‎%‎ زيادة على رواتب المتقاعدين السوريين بقرار من الشرع

20:31

ولي العهد يهنئ الأردنيين بحلول عيد الأضحى المبارك

20:20

الملك يهنئ الأردنيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

20:16

العثور على بقايا برنامج الأسد للأسلحة الكيماوية في سوريا

20:06

نساء مكة يحيين يوم الخُليّف في وقفة عرفات

19:22

ترامب يعقد اجتماعاً نادراً في كامب ديفيد لحسم الملف الإيراني

