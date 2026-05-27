تراجع أسعار النفط وسط ترقب اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران

52 دقيقة ago
وطنا اليوم:أفادت وكالة رويترز بتراجع أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها 4% في الجلسة السابقة، وسط ترقب المتعاملين أي مؤشرات واضحة بشأن المفاوضات المعقدة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعدما أدى تجدد الأعمال القتالية إلى عرقلة الجهود الرامية لإعادة فتح مضيق هرمز.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.42 دولار، أو 1.43%، إلى 98.16 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:53 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.66 دولار، أو 1.77%، إلى 92.23 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط قد قفزت أمس الثلاثاء عقب شن الجيش الأمريكي هجمات جديدة على إيران، ما أضعف الآمال التي سادة مطلع الأسبوع بشأن احتمال توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق لإنهاء الحرب.


