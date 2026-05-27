الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة في غزة

4 ساعات ago
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى على أنقاض المساجد المدمرة في غزة

وطنا اليوم:أدى الفلسطينيون ، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك، على أنقاض المساجد وفي العراء بقطاع غزة.
وأُقيمت صلاة العيد بمشاركة جموع كبيرة من المواطنين، أطفالًا وكبارًا، وسط التكبير والتهليل، فيما ارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال، رغم الظروف الصعبة.
وأكد خطباء صلاة العيد ضرورة صلة الأرحام، وزيارة عائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، والتكاتف الاجتماعي، وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال.
وللعام الثالث على التوالي، يُحرم المواطنون في غزة من أداء فريضة الحج ونسك ذبح الأضاحي، بسبب حرب الإبادة التي يرتكبها الاحتلال بحق فطاع غزة، والحصار المفروض عليه.


