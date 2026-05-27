بيت شَعر أردني ودبكات أمام ملاعب مباريات النشامى

3 ساعات ago
وطنا اليوم:كشف الإعلامي الرياضي التونسي نزار الاكحل، أنّ الجماهير الاردنية في الولايات المتحدة، تتجهز لمباريات المنتخب الوطني في كأس العالم، بحضور كبير، وفعاليات أردنية تعبر عن الهوية.
وقال الاكحل الثلاثاء، أنّ معظم تذاكر مباراتي النشامى ضد الارجنتين والجزائر بيعت بالفعل، وقد رآى خلال تنقله بين الولايات ان الجماهير تتحضر وتجهز لإقامة احتفالات أمام ملعبي المباراتين في ولايتي كاليفورنيا وتكساس الأمريكيتين.
وبين أنّ المنظمين كشفوا له عن تجهيزات لإقامة بيت شعر أردني، وتقديم للأغاني الوطنية والدبكة.
وأشار إلى أنّ بعض المنتخبات العربية الاخرى، ستعوّل على جالياتها فقط المقيمة في أوروبا والولايات المتحدة الامريكية.


