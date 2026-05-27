بيان صادر عن حزب العمال الأردني بمناسبة عيد الأضحى المبارك

ساعتين ago
بسم الله الرحمن الرحيم

مع إشراقة أول أيام عيد الأضحى المبارك، يتقدم حزب العمال بأسمى آيات التهنئة والتبريك للأمتين العربية والإسلامية، ولأبناء شعبنا الأردني العظيم، وقيادته الهاشمية الحكيمة، ومؤسساتنا الوطنية الراسخة، ونشامى قواتنا المسلحة الباسلة (الجيش العربي) والأجهزة الأمنية، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

إن عيد الأضحى المبارك يحل علينا هذا العام في ظل ظروف استثنائية يمر بها عالمنا وتمر بها منطقتنا؛ إذ نعيش في إقليم ملتهب يعج بالتحديات، ووسط نظام عالمي متغير ومتحول يتطلب منا أعلى درجات الوعي والجاهزية.

ومن وحي هذه المناسبة المباركة، وقيم التضحية والبناء التي تحملها، يؤكد حزب العمال على الثوابت والرسائل التالية:

أمننا الوطني والقومي خط أحمر: إن حماية جبهتنا الداخلية وتحصين أمننا الوطني والقومي هما الركيزة الأساسية لاستقرارنا. ونثمن هنا الدور البطولي لجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية في الذود عن حمى الوطن.

مواصلة العمل لنهضة الأردن: إن مواجهة التحولات الإقليمية والدولية تستدعي منا جميعاً تعزيز الاعتماد على الذات، وتمكين مؤسساتنا، ومواصلة مسيرة الإصلاح والتحديث الشامل لنهضة الأردن ورفعته.

العمال هم سياج الوطن الاقتصادي: يجدد الحزب التزامه المطلق بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة، ويؤكد أن تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية للعمال، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة، هو السبيل الأنجع لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

فلسطين : يؤكد الحزب ان فلسطين قضية اردنية والمقدسات مسؤولية هاشمية لا تقبل المساس بها، وان تحرير فلسطين من اخر استعمار استيطاني في العالم هو قضية كل عربي ومسلم وانسان يحمل في قلبه ذرة من الإنسانية والكرامة، واليوم ليست فلسطين وحدها من يعاني بل ان لبنان وسوريا واليمن والسودان والصومال وليبيا كلها تئن تحت وطأة مشاريع الهيمنة واحلام التوسع الاستيطاني واشكال الاستعمار الجديد.

نعاهد أبناء شعبنا العظيم، ونعاهد قيادتنا، على أن يبقى “حزب العمال” صوتاً وطنياً مخلصاً، يوازن بين الواجب القومي والمسؤولية الوطنية، ويعمل بلا كلل من أجل رفعة الأردن وازدهاره.

كل عام والأردن، قيادةً وشعباً وجيشاً وعمالاً، بألف خير.
حزب العمال
عمان، في ٢٧/٥/٢٠٢٦


