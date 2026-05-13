ياسين: خطة لرفع جاهزية مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية

وطنا اليوم:كشف رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عبيد ياسين عن خطط تطويرية للبنية التحتية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب لخدمة الاستثمارات الصناعية العاملة فيها.

وبين عبيد خلال لقاء رئيس مجلس إدارة شركة المدن الصناعية الاردنية بحضور مدير عام شركة المدن الصناعية السيد عدي عبيدات مع عدد من مستثمري المدينة إن المدينة التي تعد اول واكبر مدينة صناعية في الاردن تعد صرحا اقتصاديا وطنيا يلامس كافة الاحتياجات التنموية والاقتصادية.

واوضح السيد عبيد عن بدء ادخال التحسينات على عمل محطة تنقية المدينة التي باتت تشكل الهاجس الاكبر للحد من آثارها البيئة مؤكدا ان تحسنا ملحوظا بدء في عملها بالإضافة إلى إحالة عطاء تنفيذ محطة تنقية جديدة.

إلى ذلك كشف مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عدي عبيدات ان اللقاء ياتي في إطار سلسلة لقاءات ميدانية بهدف تلمس احتياجات المستثمرين الصناعيين ورصد العقبات التي تواجههم في سبيل حلها بالتعاون مع الجهات الرسمية والخاصة.

من جانبهم اكد مستثمرو المدينة اهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تاتي في اطار المتابعة وتحسين الخدمات المقدمة. كما عرضوا ابرز مطالبهم المتعلقة بالعمالة والجمارك والضريبة وغيرها لمتابعتها.

يذكر ان مدينة الملك عبدالله الثاني تعد اول واكبر مدينة صناعية في الاردن تضم لغاية اليوم 409 شركة صناعية بحجم استثمار يقارب 971 مليون دينار اردني وفرت قرابة 14 الف فرصة عمل.