البنك الأردني الكويتي يُعلن عن تعاون استراتيجي مع شركة يسير وأرامكس

وطنا اليوم:في خطوة استراتيجية تعكس التزامه بدعم التحول الاقتصادي وتعزيز الابتكار، أعلن البنك الأردني الكويتي عن توقيع اتفاقية شراكة ثلاثية تجمعه مع شركة يسير المتحدة للتجارة الالكترونية، المنصة الرائدة في تجارة السلع الاستهلاكية سريعة الدوران، وشركة أرامكس- الأردن، الرائدة إقليمياً في الحلول والخدمات اللوجستية، وذلك بهدف تقديم نموذج تمويلي وتشغيلي متكامل يُعد الأول من نوعه في المملكة.

وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى حلول تمويلية وتشغيلية أكثر كفاءة ومرونة، بما يسهم في تعزيز تدفق رأس المال ودعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية البنك الأردني الكويتي الهادفة إلى تطوير حلول مصرفية مبتكرة تتجاوز الخدمات التقليدية، من خلال بناء شراكات نوعية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار. من أبرزها خطابات الضمان، المصممة لتمكن ” شركة يسير” من توظيف رأس مالها بكفاءة أعلى وتوسيع نطاق أعمالها، فيما تُكمل ” شركة ارامكس” المنظومة من خلال إدارة المخزون، بما يعزز موثوقية النموذج التشغيلي المتكامل.

ومن المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقية في تعزيز الشمول المالي وتحفيز التدفقات المالية نحو قطاعات اقتصادية كانت تاريخياً أقل استفادة من أدوات التمويل التقليدية، إضافة إلى فتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من حلول مالية وتشغيلية متطورة كانت تقتصر سابقاً على الشركات الكبرى.

وبهذه المناسبة، صرّح السيد زهدي الجيوسي، رئيس قطاع الأعمال المصرفية في البنك الأردني الكويتي قائلاً: نُؤمن بأنّ دور البنوك اليوم لم يَعُد يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بل يمتد ليشمل بناء منظومات اقتصاديةٍ متكاملة تدعم الابتكار وتعزز النمو المستدام. وتمثل هذه الشراكة نموذجاً عملياً لتكامل الأدوار بين القطاع المالي والتكنولوجي واللوجستي بما يخدم الاقتصاد الوطني”.

ومن جانبه، قال السيد طارق يغمور، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة يسير: “ما نبنيه اليوم يتجاوز مفهوم التمويل التقليدي، فهو نموذج تشغيلي متكامل نعمل من خلاله على ربط التمويل بحركة البضائع بشكل مباشر ضمن منظومة رقمية متقدمة، بما يعزّز الكفاءة ويُسرّع وتيرة النمو. وتُشكّل هذه الشراكة مع البنك الأردني الكويتي وأرامكس ركيزة أساسية في تمكيننا من تطبيق هذا النموذج على أرض الواقع والتوسّع به بشكل مستدام، من خلال تكامل الأدوار بين الحلول المالية واللوجستية والتقنية.”

بدوره، قال السيد رائد نورس، المدير العام لأرامكس الاردن: “يسرّنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة الرائدة، إذ تُسهم خدمات أرامكس، بما في ذلك إدارة المخزون، في تعزيز موثوقية المنظومة وضمان أعلى معايير الحوكمة التشغيلية، بما يُضفي قيمةً مُضافةً لجميع الأطراف. فمن خلال ربط التمويل بإمكانية تتّبع المخزون وقدرات التنفيذ والتوريد، نُسهم في بناء منظومة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى دعم انتمائي أكثر موثوقية، وتعزيز قدرتها على النمو بثقة.

ويؤكد البنك الأردني الكويتي من خلال هذه الخطوة التزامه المستمر في دعم التحول الرقمي، وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع رؤيته في تقديد حلول مصرفية مبتكرة ومستدامة.