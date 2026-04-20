زين تطلق دورات مجانية جديدة للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية

وطنا اليوم:ضمن جهودها المتواصلة لتمكين الشباب الأردني اقتصادياً وتعزيز جاهزيتهم لدخول سوق العمل للمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة؛ أعلنت شركة زين الأردن وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وكلية التدريب المهني المتقدّم ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن إطلاق دوراتها التدريبية المجانية الجديدة والمتخصصة في صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية، والتي ستعقد في مراكز زين الستة المنتشرة في عدد من محافظات المملكة.

ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التي تواصل الشركة تنفيذها منذ 19 عاماً في إطار استراتيجية شركة زين الأردن الهادفة إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة عبر إمداد الشباب والشابات بالمهارات التقنية والمهنية اللازمة وتأهيلهم للانخراط بفعالية في سوق العمل وإعداد كفاءات وطنية قادرة على دعم مسيرة التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، كما تأتي هذه الدورات التدريبية في إطار التزام شركة زين الأردن بتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري حيث تركز على تمكين الشباب والشابات من اكتساب مهارات صيانة الأجهزة الخلوية بما يسهم في إطالة العمر التشغيلي للأجهزة من خلال إصلاحها وإعادة استخدامها بدلاً من التخلص منها ,وذلك للمساهمة في الحد من النفايات الإلكترونية وتقليل الحاجة لشراء أجهزة جديدة للمحافظة على البيئة وتعزيز استخدام المستدام للموارد.

كما تندرج هذه الدورات ضمن جهود الشركة لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، من خلال تقديم تدريبات تطبيقية تركّز على المهارات الرقمية والتقنية الحديثة، وتمكين المشاركين من بناء مسارات مهنية مستدامة تتيح لهم تحقيق الاستقرار وتأمين مستقبلهم.

وتُعقد الدورات في مراكز زين المنتشرة في محافظات الزرقاء والطفيلة والكرك والسلط وإربد في كلية التدريب المهني المتقدّم، بالإضافة إلى الدورة المخصصة لللاجئين الفلسطينين والتي تعقد في مركز زين بكلية تدريب وادي السير (الأونروا)، وتمتد فترة التدريب لغاية 6 أشهر بواقع 700 ساعة تدريبية تجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي تحت إشراف نخبة من الخبراء والمدربين المختصين ما يتيح للمشاركين اكتساب مهارات متقدمة تؤهلهم لدخول سوق العمل أو إطلاق مشاريعهم الخاصة.

وسيحصل الخريجون على شهادات مزاولة مهنة معتمدة تمنحهم فرص وظيفية مباشرة بعد التخرّج، فيما تعمل شركة زين على ربطهم مع الشركات العاملة في قطاع صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية وتوفّر الشركة دعماً إضافياً يشمل بدل مواصلات للمتدربين، إلى جانب تزويدهم بالأدوات والمعدات اللازمة بعد انتهاء فترة التدريب.

وشهدت الدورات الجديدة إقبالاً واسعاً من قِبل الشباب والشابات، الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد بالمهارات التقنية والمهنية التي تواكب متطلبات سوق العمل، حيث تجاوز عدد المستفيدين من برامج زين التدريبية المجانية حتى اليوم 2200 شاب وشابة في مختلف محافظات المملكة، فيما بلغ عدد خريجي الدفعات السابقة 56 شاباً وشابة. وكانت شركة زين الأردن قد أعلنت عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي عن فتح باب التسجيل في هذه الدورات المجانية، من خلال زيارة أحد مراكزها في مؤسسة التدريب المهني في كل من الزرقاء وإربد والطفيلة والكرك والسلط، بالإضافة إلى مركز زين في كلية تدريب وادي السير (الأونروا) المخصص لدورات اللاجئين الفلسطينيين.