مستشفى الجامعة الأردنيّة يُحيي يوم العلم الأردنيّ وفاءً للرّاية وتجديدًا للانتماء

وطنا اليوم:احتفل مستشفى الجامعة الأردنيّة، اليوم الخميس، بيوم العلم الأردنيّ، بمشاركةٍ واسعة من كوادره الطبيّة والإداريّة والفنيّة، في فعاليّةٍ تُجسّد روح الانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشميّة.

وتضمّن الحفل، الذي أُقيم في ساحة المستشفى، رفعَ العلم الأردنيّ وسطَ أجواءٍ وطنيّةٍ مُفعمة بالفخر والاعتزاز، بحضور المدير العام للمستشفى بالإنابة، نائب المدير العام للشؤون الطبيّة الأستاذ الدكتور سامي أبو حلاوة، ونائب المدير العام للشّؤون الإداريّة الأستاذ الدكتور أمجد بني هاني، إلى جانب عدد من المدراء والموظفين العاملين في مختلف دوائر وأقسام المستشفى.

وأكّد أبو حلاوة في كلمةٍ له خلال الحفل، أنّ هذه المناسبة الوطنيّة العزيزة تُشكّل محطةً مهمّة لاستحضار معاني الوحدة والهِويّة الوطنيّة، وتجديد الولاء والانتماء للوطن وقيادتهِ الحكيمة، مشيرًا إلى أنّ يوم العلم يُمثّلُ الالتزام بمواصلة العمل والبناء بكل جدية وإخلاص. وأضاف أنّ هذه المناسبة الغالية تُجسّد التفاف الأردنيين حول رايتهم التي تجمعهم تحت قيم الانتماء والفخر، وتُرسّخ العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن ورفعته.

ورفع أبو حلاوة، باسم إدارة المستشفى وكافة العاملين فيها، أسمى آيات الولاء والانتماء إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين، سائلًا المولى عزّ وجل أن يحفظهما وأن يُديم عليهما الصحة والعافية، مؤكدًا في ختام كلمته استمرار كوادر المستشفى في أداء رسالتهم الوطنيّة والإنسانيّة، لخدمة الوطن وتعزيز مسيرة البناء، داعيًا الله أن يديم على الأردن نعمة الأمن والاستقرار.

ويُذكَر أنّ يوم العلم الأردنيّ يُصادف السّادس عشر من نَيسان من كلّ عام، ويُعدّ مناسبة وطنيّة يُعبّر فيها الأردنيّون عن اعتزازهم برايتهم الخفّاقة، التي ترمز إلى وحدتهم وتاريخهم المجيد.